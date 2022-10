Deze winterjas van Mango is betaalbaar, tijdloos én een favoriet kledingstuk van Selena Gomez

Ben je nog op zoek naar de perfecte, tijdloze winterjas die op elke outfit past en de trends overstijgt? Zoek niet verder, want Selena Gomez heeft dat stuk gevonden. En ze shopte het dan ook nog eens bij de betaalbare, Spaanse keten Mango. Ook stervelingen kunnen de jas dus aanschaffen, en hij is wonder boven wonder nog niet uitverkocht.

Sterren kunnen zich alle kleding van de wereld veroorloven: van luxemerken tot op maat gemaakte couture en stuks die niet eens in de winkel te verkrijgen zijn. The sky is werkelijk the limit, dus als zo’n ster er dan tóch voor kiest om bij een betaalbare keten te shoppen, dan kan je ervan uitgaan dat dat stuk ook écht de moeite is.

Na een etentje in het hippe restaurant Carbone in New York werd Selena Gomez gespot in een donkergrijze, wollen winterjas van Mango. Kort ervoor kwam ze nog in de media door de veelbesproken foto van haar en Hailey Bieber, die inmiddels getrouwd is met ex Justin. Hailey en Selena zouden namelijk al jaren een vete hebben, maar die strijdbijl lijken ze begraven te hebben, tot grote verrukking van het internet.

Maar terug naar de jas nu: het gaat om een oversized model dat eveneens verkrijgbaar is in het zwart. Het stuk is niet alleen tijdloos, maar past ook nog eens op álles. Je houdt het lekker casual, door 'm met een jeans en Bretoense trui te combineren zoals Selena deed. De Disney-ster maakte de eenvoudige look af door felrode lippenstift op te doen, haar haar in een ‘model off duty bun’ te dragen en zwarte leren schoenen met vierkante neus. Maar je maakt er evengoed een elegant geheel van door 'm met een jurkje (en eventueel zelfs blote benen) te combineren.

Online is het stuk hier te koop voor 199,99 euro, en hij is tot op heden nog verkrijgbaar in alle maten. Al hebben we zo'n vermoeden dat dat niet lang meer duurt, zodra het internet er achterkomt dat miss Gomez bij Mango shopt.

