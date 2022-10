Deze vrouw ontdekt dat ze altijd complimentjes krijgt van mannen als haar nagels deze kleur hebben

Tijd om sweater en bikershort boven te halen, want het is ‘Prinses Dia­na-weer’. “Al 15 jaar een iconische look”

Het is Prinses Diana-weer, klinkt het op sociale media. Wat dat in hemelsnaam is? Wel, het verwijst naar het weer in september dat niet te warm maar ook niet te koud is. Het ideale moment dus om Lady Di’s iconische look met de oversized sweater en bikershorts te dragen. Onze mode-expert David Devriendt legt uit waarom die outfit zelfs na 25 jaar zo’n voorbeeld blijft.

