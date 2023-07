Deze simpele, witte top kost 320 euro maar is toch het populairste kledingstuk ter wereld

Welke trendy items zijn het populairst en welke merken verkopen de meeste kleren? Kortom: wie zwaait met de modescepter? Lyst brengt hier om de drie maanden verslag over uit, en de resultaten van het tweede kwartaal zijn best opvallend. Denk: less is more, een vleugje nostalgie en ja hoor, die ‘quiet luxury’-trend lijkt nu echt door te breken.

Elke drie maanden brengt platform Lyst een uitgebreid rapport uit over de modetrends van het moment. Met meer dan 200 miljoen surfers per jaar zijn ze experten ter zake en dé referentie voor het in kaart brengen van fashion hypes, of het nu gaat om items, de hipste merken of wie precies de trends stuurt.

Zo bleek uit hun rapport van het eerste kwartaal van 2023 dat de Moon Bag van UNIQLO het meest gewilde item van dat moment was. Dat was opvallend, want met een prijskaartje van 15 euro is het de goedkoopste tas die ooit de eerste plaats van hun lijstje sierde. Doorgaans zijn het vooral luxemerken die in de top 10 van hun rapport prijken. Geen wonder dat de Moon Bag voortdurend uitverkocht was.

Eén relatief onbekend merk is nu het populairste merk ter wereld

Als we kijken naar het verslag van de afgelopen drie maanden, door Lyst het ‘Q2 2023'-rapport genoemd, valt meteen iets op. Maar liefst twee items van Loewe staan in de top 10, met een daarvan op de eerste plaats. Volgens Lyst is het Spaanse merk, voor de eerste keer ooit, het populairste ter wereld.

Zoekopdrachten naar Loewe zijn dit kwartaal met maar liefst 19 procent gestegen, wat haar het hipste merk wereldwijd maakt. Het steeg maar liefst 13 plaatsen in de ranglijst en stoot zo Prada, die nu op de tweede plaats staat, na lange tijd van de troon. Gevolgd door Versace, Miu Miu, Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Moncler, Gucci en Dior.

Volledig scherm Het Japanse muziekduo Ami Amiaya en Aya Amiaya, volledig gekleed in must-have items van Loewe en een ketting van Paco Robanne. © Getty Images

Waarom stijgt de populariteit van Loewe plots zo?

Zoals je ziet, verslaat het ‘relatief’ onbekende Loewe heel wat toonaangevende modenamen. Daar zitten verschillende factoren voor iets tussen.

Trendsetter Kylie Jenner is fan van hun doeltreffende Anagram tanktop, die sindsdien een must-have werd voor fashionista’s. Dat stuk is het populairste item van dit kwartaal en staat op nummer één van het lijstje met de tien grootste trends. Al moet je wel je broek scheuren om hem aan te kunnen schaffen: de simpele top kost namelijk 320 euro.

Op nummer 4 in het lijstje staat hun kenmerkende rieten mand. Dat is opvallend, want deze werd nochtans enkele jaren geleden al uitgebracht. Het accessoire was meteen een groot succes en werd door tal van merken gekopieerd, maar blijft het elk jaar opnieuw goed doen. Mensen blijven massaal zoeken naar dupes of kiezen jaren na de eerste release toch voor the real deal: hun basket bag heeft dus officieel cultstatus bereikt.

Ook hun Inflated Cat Eye zonnebril, die deel uitmaakt van de Fall Winter 2023 Pre Collection, is veelbesproken.

Volledig scherm © Instagram @kyliejenner - Getty Images - Getty Images

Daarnaast mocht Loewe ook custom made looks creëren voor Beyoncés geanticipeerde Renaissance Tour. Ook het feit dat het modehuis bekend staat om haar ingetogen maar chique ontwerpen draagt bij aan haar populariteit. ‘Quiet Luxury’, waarbij je in onopvallende chic gekleed gaat, is een van de grootste trends van het moment.

Benieuwd naar welke andere items in de top 10 van Lyst staan?

Hieronder krijg je een overzicht. De Onitsuka Tiger Mexico sneakers, gedragen door Bella Hadid en Kaia Gerber, zorgen voor een flinke portie nostalgie en passen binnen de Y2K-trend die nog lang niet uitdooft.

Op de derde plaats zien we de Maxi Medusa zonnebril van Versace. New Balance sneakers blijven het goed doen. Net als de gehekelde 'jorts’, een halflange jeansshort, die we dit jaar bij zowat elke winkelketen in de rekken kunnen vinden. Toch is het de luxeversie van Agolde die de top 10 haalt.

Opvallend: ook de iconische Longchamp Le Pliage Bag, die we jarenlang vol schaamte in onze kasten opborgen, is terug van weggeweest. Er werd de laatste drie maanden drie keer zo veel naar het Franse merk gezocht.

Als we de top 10, die voornamelijk uit simpele, maar prijzige items bestaat, analyseren, kunnen we één conclusie maken. Quiet luxury is here to stay.

