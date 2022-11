Deze schoen is terug van nooit weggeweest en geliefd bij celebs: de Adidas Samba sneaker

Van celebs du moment tot influencers op Instagram: iedereen is helemaal weg van één bepaalde soort sneaker. Adidas Samba’s verkopen al een hele tijd als zoete broodjes. Begrijpelijk, want je scoort ze al voor het redelijke bedrag van 90 euro. Wie nog een cadeautje zoekt voor een voetbalfan zit ook goed met dit exemplaar. “De schoenen werden gelanceerd in 1950 voor het Wereldkampioenschap in Brazilië”

Je kent ze wellicht van vroeger: de Adidas Samba-sneaker. En zoals dat gaat met mode komt alles ooit terug. Dus óók deze lage sportschoen met de drie herkenbare strepen langs de zijkant. De Samba’s zijn ondertussen véél meer dan een gewone sportschoen: ze zijn trendy en dus een modestatement. Heel wat celebs pronken op dit momenten met de schoen aan hun voeten, onder een wijde broek, maar ook onder rokken of jurken.

Op sociale media zijn mensen wild van deze traditionele schoen. De hashtag Adidas white and green Sambas heeft op het socialemediaplatform TikTok meer dan 909 miljoen views. En zowel mannen als vrouwen zijn fan, want de sneaker is uniseks.

Samba dansen?

De Adidas Samba bestaat al sinds de jaren vijftig en deed zijn intrede als voetbalschoen. Er zijn verschillende varianten op de markt, maar de klassieke versie is zwart met witte strepen en heeft een bruine, rubberen zool. Niet gek, want het rubber zorgt voor meer grip op het veld.

Een sportschoen die hip wordt in het dagelijks leven? Dat zag je evengoed gebeuren bij het Adidas-broertje genaamd Stan Smith. Die waren oorspronkelijk als tennisschoen bedoeld, maar domineerden een paar jaar geleden het straatbeeld. En wie herinnert zich de Superstars van hetzelfde merk nog? Een basketbalschoen die plots iedereen in zijn schoenenrek moest hebben. Met de Samba gebeurt nu net hetzelfde.

De schoenen werden door Adidas gelanceerd in 1950, toen het Wereldkampioenschap in Brazilië plaatsvond. Het Duitse merk wilde zo veel mogelijk spelers in de sneakers het veld op, dus besliste het model ‘Samba’ te noemen, naar het Braziliaanse dans- en muziekgenre. Met succes. En de link met voetbal is er altijd gebleven. “Deze schoen blijft populair in voetbalzalen”, legt moderedacteur David uit.

Voetbalsupporters kunnen op de website van Adidas hun slag slaan. De Samba schoen bestaat in de variatie van voetbalploegen zoals FC Bayeren of Manchester United, beiden te koop voor 90 euro. Ook in de Britse muziekscène dook de Sambaschoen vaak op. Op de lange lijst van beroemde Samba-fans: Freddie Mercury, die ze op het podium droeg met licht gewassen denim.

Waarom zo populair (bij jongeren): een goede koop

Deze schoen leeft bij de jeugd en dat is eigenlijk nooit anders geweest. “Samba’s zijn altijd wel cool gebleven”, legt David uit. “In de jaren negentig werden ze vaak gedragen en daar hoefde je echt geen skater of voetballer voor te zijn.”

“Vroeg of laat keren we altijd weer terug naar wat we kennen”, zegt David. “Naast de opvallende sneakers die nog steeds een trend zijn, grijpen we ook terug naar klassiekers die hun waarde bewezen hebben. Deze schoen gaat terug naar de basis, zonder al te veel franjes en glitter. Die opzichtigheid zie je bij bijvoorbeeld Balenciaga sneakers wél, maar die zijn peperduur. De Samba niet, die schoen is een goede koop. Hij zit makkelijk en gaat nooit uit de mode.”

Het merk Adidas tilt zo nu en dan ook die populariteit naar een hoger niveau, zegt David. “Ze blijven de schoen opnieuw uitbrengen en gaan ook samenwerkingen met bekende koppen aan. De schoen zit dus al lang in hun aanbod én verkoopt goed.” Comedian Jonah Hill bijvoorbeeld is dol op de schoen en heeft zelfs zijn eigen monochrome Samba’s uitgebracht bij Adidas.

Zéker bij sterren, zo stylen ze het

Wie nog voor die boost aan populariteit zorgen? De it-girls van het moment. Kaia Gerber, Bella Hadid en Emily Ratajkowski zijn de afgelopen tijd gespot in de sneakers. Die laatste stylet de schoenen met bijpassende workout sets en coole jurken.

Ook model Kendall Jenner ging voor comfort met de specifieke blauw-gele kleurencombinatie (ondertussen uitverkocht) op een zwarte lange jurk. Jenner trok dit jaar wel vaker de sneakers aan, onder verschillende soorten outfits.

En bij de mannen zien we A$AP Rocky en Frank Ocean ze vaak dragen, gestyled met jeans of een klassieke Adidas trainingsbroek. Volgens onze moderedacteur is de schoen op zich geen fashion statement, maar kan de outfit het wél cool maken. “Ze zijn vooral functioneel en degelijk. Het is echt een low key schoen die er door de jaren heen zeker mag zijn.”

