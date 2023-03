Deze keten lanceert een collectie in het teken van de Ramadan

Eind deze maand, op 22 maart, start de Ramadan, het religieuze vastenfeest dat in het teken staat van zelfreflectie. Ook modeketens laten dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Het populaire &Other Stories lanceert een collectie die gewijd is aan deze vastenmaand. Spoiler: ze zijn lang niet alleen.

De maand maart is aangebroken. Modeketen &Other Stories kijkt alvast uit naar het einde van maart, met de start van de Ramadan. Speciaal voor die gelegenheid komen ze met een capsulecollectie: bescheiden en zwierige lange jurken, prachtig gouden juwelen en sierlijke schoenen.

‘Serene glamour’, luidt dan ook de naam van hun collectie. Ideaal om naast de typische kaftans, een lang traditioneel gewaad, je garderobe mee aan te vullen. En een plus: de stoffen zijn licht en dus ideaal voor de eerste lentezon. Op sociale media lijken mensen alvast enthousiast. “Deze jurken passen perfect bij de Ramadan” of “Ik wil ze allemaal”, klinkt het op de Instagrampagina van &Other Stories.

“Bij het creëren van deze exclusieve collectie zochten we naar een eigentijds DNA”, klinkt het bij Malin Sone, Head of Design bij & Other Stories. “We ontwierpen stuks die zowel luxueus als ontspannend ogen. Daardoor zijn ze heel geschikt om zowel overdag als ‘s avonds te dragen.”

De capsulecollectie bestaat uit twaalf stukken met bloemenprints en levendige kleuren. Allemaal in lijn met de rijke maar delicate esthetiek van de spirituele maand. In het rijtje van de accessoires horen twee paar opvallende oorbellen en een armband, een gevlochten handtas en drie verschillende paren sandalen. Naast wit, zwart en beige ook in felgroen en turkoois voor de liefhebbers van kleur.

De collectie is verkrijgbaar in geselecteerde winkels en op de website van & Other Stories. De prijzen starten vanaf 50 euro voor een armband, je betaalt 150 euro voor een jurk en het duurste stuk is een lang kleed van 250 euro.

Niet alleen

Natuurlijk hoef je niet deel te nemen aan de Ramadan om de collectie te shoppen. Maar voor wie wel deelneemt, is niets leuker dan er stijlvol doorheen walsen. Daarvoor kun je naast &Other Stories ook ergens anders heen. De keten is namelijk niet de enige die met dit concept komt opdraven.

Volledig scherm Loro Piano

Ook het merk Loro Piano komt met een exclusieve Ramadan-capsulecollectie gewijd aan de heilige maand Ramadan. Hun collectie is een eerbetoon aan de culturen en gemeenschappen in het Midden-Oosten.

Noor by Noor heeft een soortgelijke collectie, met sensuele stoffen en handgemaakte borduursels. Zij laten zich daarvoor inspireren door natuurlijke tinten. En ook hier: denk aan mooie jurken met een wijde silhouetten, of simpele zwart-witte ensembles. Eid Mubarak.

