Deze collectie van H&M voor honden willen we zelf dragen (en dat kan ook)

Twinning is winning, dat weten we. Maar twinning met je hond? Nog beter, als je het aan H&M vraagt. De Zweedse keten lanceerde een collectie met superschattige kleding voor je hond die we zélf ook zouden, en kunnen dragen. Stuks zoals witte kabeltruien en geruite jassen zijn zowel beschikbaar voor jezelf als voor je viervoeter.

Een hond is als het chicste accessoire, vraag maar aan Paris Hilton. En hij wordt meteen een pak chiquer met een stijlvolle jas of trui. Of je harige vriend het zelf zo leuk vindt om kleren te dragen, laten we in het midden. Maar een ding is zeker: het ziet er wel verdomd schattig uit. Op de website van H&M vind je momenteel een uitgebreid aanbod voor dieren, van verkleedkleren tot outfits die wij zo zelf in ons winkelmandje zouden zwieren.

Voor echte luxebeesten

Deze Halloween kan je hond verkleed gaan als reetje, pompoen, Olaf van ‘Frozen’ of spin. Maar je kan hem evengoed in een klassevolle tenue steken waar je ook zelf graag in zou buitenkomen. Voor 29,99 euro koop je een fleece hondenjack in grijze ruit, en dat is dan meteen ook het duurste stuk in de betaalbare collectie. De bijpassende ‘shacket’ voor jezelf kost 64,99 euro. Wij zijn fan van het stuk, want het is een echte klassieker waar je jarenlang plezier van kan hebben.

Maar ook de rode, grijze of witte kabeltrui (29,99 euro) is een klassieker die niet mag ontbreken in je kleerkast, noch in die van je hond (14,99 euro). Toch meer fan van de luipaardprint, het doorgestikt jack of de ugly christmas sweater? Het volledige aanbod vind je hier. En als je hond écht geen fan is van fashion, volstaat één keer paraderen in zijn tenue voor de kerstfoto ook al.

Wat zegt Fifi?

Dat H&M uitpakt met dit aanbod, vindt dierenarts Joshua Dutré, bekend van het VTM-programma ‘Beestig’, niet gek. “Huisdieren zijn meer dan ooit een volwaardig lid van het gezin. Sommige mensen beschouwen hun hond zelfs als hun baby”, redeneert Dutré. “Modeketens hebben die close band ook opgemerkt. Ze beseffen hoe belangrijk een huisdier is voor hun klant. Bovendien zien ze dat schattige beestjes iets losmaken bij mensen. Denk maar aan sociale media, waar posts met dieren sowieso veel likes krijgen. De mode-industrie weet dat het scoort en doet dus vrolijk mee.”

Het baasje mag een ieniemienie donsjas of kersttrui nog zo schattig vinden, dat wil niet zeggen dat Fifi ermee gediend is. “Dat is heel individueel. Sommige honden vinden het fijn om aandacht te krijgen, of dat nu in de vorm is van een knuffel of het aandoen van een kledingstuk. Andere honden vinden het maar niets. Dan laat je hen beter met rust”, zegt Dutré. “Zelf zie ik ook heel wat honden in verschillende outfits op Instagram passeren. Een deel heeft helaas merkbaar stress. Veel baasjes weten het niet, maar er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten: het wegdraaien van de ogen, waardoor er meer oogwit zichtbaar is, een pootje stijf omhoog houden, langs de lippen likken of met de staart tussen de benen lopen.”

Quote Een chihuahua met kort haar zal deugd hebben van een jasje in de winter. Een husky heeft dat niet nodig. Dierenarts Joshua Dutré

“Soms kan kleding wel functioneel zijn”, zo gaat de dierenarts verder. “Sommige laarsjes beschermen de poten van een hond tegen sneeuw. Er bestaan ook ‘thundershirts’. Dat zijn strakke shirts die je rond de borst van een huisdier kan doen, wat ervoor zorgt dat de stress vermindert. Dat komt soms goed van pas bij dieren die nerveus zijn bij onweer of vuurwerk. Truitjes en jassen kunnen ook nuttig zijn voor een hond, maar dat hangt af van het ras en de grootte van het beestje. Hoe kleiner, hoe praktischer. Een chihuahua met kort haar zal deugd hebben van een jasje in de winter. Een husky heeft dat niet nodig. (lacht) Ook oudere of zieke dieren zijn rapper gebaat met een vestje.”

Volledig scherm Joshua Dutré. © Horizon

Kortom, als het een meerwaarde is voor je favoriete viervoeter, kan zo’n kledingstuk geen kwaad. Dutré: “Maar voor je eigen amusement? Dan moet ik even partypooper spelen. Zo’n jas kan je hond niet alleen irriteren, maar ook belemmeren. Zeker wat betreft de communicatie met andere honden. De lichaamsgeur en -houding vormen namelijk een groot deel van de communicatie. Als je je hond bedekt met een kledingstuk, kunnen andere dieren hem niet meer begrijpen.”

