Deze cognac handtassen blijven jarenlang mooi. 4 tips om de tas te vinden die bij jou past

Op zoek naar een handtas die bij élke outfit past? Een cognac handtas is de gedroomde fashion kameleon. Mooi bij tijdloos zwart, beige of wit en de perfecte balansbrenger bij trendy lila, fuchsia of nachtblauw. Hoe je jouw perfecte exemplaar kiest? Enkele tips.

1. Let op kwaliteit

Een little black dress, een wit overhemd, een blauwe jeans, comfortabele sneakers … en een crossbodytas in cognacleder: het zijn basisstukken die niet in je kleerkast mogen ontbreken. Wie voor deze basics in kwaliteit investeert, beleeft er jarenlang plezier aan. Laat tassen met blingbling en opvallend opsmukwerk links liggen en let goed op de afwerking. Is de rits sterk genoeg? Sluit ze makkelijk zonder dat ze in het materiaal van je tas verstrik geraakt? Lopen de stiksels gelijk? Kan het materiaal tegen een stootje? Een crossbodytas in kwaliteitsleer doorstaat moeiteloos de tand des tijds, al scoort ook vegan leder steeds beter op vlak van stevigheid.

Volledig scherm © rr

2. Kies een tas die bij je levensstijl past

Niets mis met microbags of een opvallende geometrische handtas. Maar wie droomt van een tas die jarenlang meegaat, kiest beter voor een tijdlozer formaat. Denk vooraleer je op handtassenjacht vertrekt even na over hoe je jouw tas gebruikt. Ben je iemand die graag haar hele hebben en houwen meezeult? Dan is een ruime shopper een slimmere keuze dan een minibag, die je wellicht toch zou volproppen en zo sneller verslijt. Een cognac shopper overleeft elke modegrill en draag je net zo goed op kantoor als op een zonnige zeedijk.

Volledig scherm © rr

3. Ga voor praktisch

Niets zo vervelend dan een tas waarin je smartphone of autosleutels telkens weer verdwalen. Voor de chaotische types onder ons is een tas met extra vakjes een echte lifesaver. Zo weet jij voortaan meteen je favoriete lippenstift te vinden! Helemaal handig zijn handtassen met een apart binnentasje. Ideaal om je make-up essentials in te verzamelen of om op minimalistische dagen mee op stap te gaan. Heb je liever je handen vrij? Dan is een praktische rugzak een absolute must-have. Of ga voor een tas die je zowel in de hand als om je schouder kan dragen. Twee tassen voor de prijs van één, daar zegt niemand nee tegen!

Volledig scherm © rr

4. Vintage chic

Vintage scoort al jaren hoge toppen in modeland en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Voor wie graag een stijlvol stukje vintage in haar look implementeert is een cognackleurige handtas een onmisbaar accessoire. Een hobotas met jaren 70 toets, een klassieke enveloptas of een elegant tasje met smalle schouderriem of gouden accent? Je vintage(look) tas komt wellicht niet elke dag uit de kast, maar doet jarenlang dienst als dé perfecte blikvanger op al je feestjes.

Volledig scherm Ninashop_Handtassen © rr

Op zoek naar een handtas in een andere kleur? Bekijk hier het volledige aanbod op ninashop.be.

Lees ook: