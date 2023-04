Dermatoloog over nog veel te onbekend antirimpel product: “Het is een supercocktail voor de huid”

Minder rimpels, sterkere nagels, langer haar: werken populaire ‘beauty­snoep­jes’ echt?

De parfumerie was natuurlijk altijd al een grote snoepwinkel, maar tegenwoordig kan je dat letterlijk nemen. Populaire ‘gummies’, die je elke dag hoort in te nemen, beloven je een mooiere huid, sterkere nagels of glanzendere haardos. Is het echt zo simpel? Beautyredactrice Sophie Vereycken ging bij 4 ‘beautysnoepjes’ na of ze werken.