De zonnebril met gekleurde glazen van je opa is weer hip, maar beschermt hij je ogen voldoende?

Ga je straks een terrasje doen of wil je dit weekend genieten van de zon? Dan is een degelijke zonnebril geen overbodige luxe, want ook je ogen kunnen verbranden. Wie hip wilt zijn, draagt een nostalgische bril met gekleurde glazen. Cool, ja. Maar beschermt het je even goed als een ander exemplaar? Opticien Serge Bruninx: “Niet elke kleur werkt even goed.”

Brillen met glazen die alle kleuren van de regenboog hebben zijn al een tijdje trendy, maar deze zomer breken ze helemaal door. Vooral robuuste, sportieve, bijna nerdy modellen doen het zeer goed — laten we ze voor de handigheid 'bompa chic’ noemen —, en zijn niet langer de uitzondering maar de regel.

Fashion statement

“Gekleurde glazen zijn al een aantal jaren bezig aan een opmars", vertelt moderedacteur David Devriendt over de tendens. “Gucci heeft die trend in 2016 opnieuw gelanceerd. Oorspronkelijk droegen vooral hippies in de jaren zeventig dit type bril. Ze wilden zich onderscheiden van de massa en het leven letterlijk door een andere bril zien. Ook in de jaren negentig zagen we de gekleurde brillen veel, toen er een seventies-revival was. Zowel bij Alicia Silverstone in de film ‘Clueless’ als bij de Spice Girls, Paris Hilton en de Olsen Twins.”

Momenteel zitten we in een revival van de periode rond de millenniumwisseling, ofwel Y2K, en doen brillen met specifiek roze glazen het ook goed volgens onze moderedacteur. “Een beetje naar het voorbeeld van Reese Witherspoon in de film ‘Legally Blonde’. Je zag ze onder andere terug in de collecties van Versace, Givenchy, Blumarine, bij Louis Vuitton en Isabel Marant.”

Volledig scherm © © CORBIS SYGMA

“Brillen met gekleurde glazen zijn een modestatement: je hebt direct een andere look”, zegt Devriendt. “Ze passen ook helemaal in de tijdgeest van het moment: het maakt ons optimistisch, vrolijk en hoopvol. Het doet ons uitkijken naar de festivals. We komen vaker buiten en krijgen opnieuw zin om ons op te kleden. Als je gekleurde glazen draagt, zie je de wereld ook effectief op een andere manier. Dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken nu.”

“Daarnaast zie je bij gekleurde glazen iemands ogen nog. Dat maakt het direct veel persoonlijker dan een donkere zonnebril. Het is het perfecte attribuut voor een Instagramfoto.”

Volledig scherm Bella Hadid en mama Yolanda kiezen beide voor een zonnebril met gekleurde glazen. © GC Images

Maar beschermt het ook?

Opticien Serge Bruninx van optiekzaak Bruninx Design Optics merkt de trend ook op. “Vroeger verkochten we nooit brillen met gekleurde glazen. De laatste jaren zagen we al een toename in de verkoop, maar nu is het een echte hype. Er zijn bij onze leveranciers ook meer opties wat de kleuren van de glazen betreft.”

“Ook zien we dat zwaardere, nerdy modellen het goed doen, zowel bij zonnebescherming als bij optische brillen. Al blijft het natuurlijk een nicheproduct. Mensen die hun bril constant moeten dragen en een aantal jaar willen gebruiken, zullen eerder kiezen voor neutralere exemplaren en kleuren.”

Het ziet er ontzettend cool uit, maar beschermen zonnebrillen met gekleurde glazen je wel tegen de zon? “Als je een zonnebril koopt van een kwalitatief merk, dan hebben gekleurde zonneglazen dezelfde uv-filter als andere zonneglazen. Maar wat verblinding door het licht betreft, ben je niet beschermd.”A

“ls je een zonnebril draagt met pakweg gele glazen, wordt het licht juist feller: je zal nog méér verblind zijn dan zonder zonnebril. Zulke brillen zijn dus meer voor de show, bijvoorbeeld om mee uit te gaan. Ik raad niet aan om ermee op het strand te liggen.”

