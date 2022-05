De tofste haarkleuren voor de zomer: kapper Jochen Vanhoudt vertelt hoe je elke tint het best verzorgt

Met het fluiten van de vogels en het warmen van de zon, kriebelt niet alleen de lente maar ook de goesting om die haardos een make-over te geven. Of je nu voor een volledig nieuw kleurtje gaat of gewoon het beste uit je eigen lokken wil halen: met deze tips van kapper Jochen Vanhoudt ziet iedere tint er fantastisch uit. “Bondbuilders herstellen de chemische verbindingen in het haar, waardoor het sterk en gezond blijft.”

De zomer heeft drie grote trendkleuren voor ons in petto, verklapt kapper Jochen Vanhoudt. “De eerste is expensive blonde. Paris Hilton loopt er al heel haar rijkeluisleven mee rond, maar sinds Billie Eilish haar lokken een goudblonde make-over gaf, is de kleur weer hip. Vraag niet om een balayage maar om een verhelderende kleuring.”

Naast blond wordt ook koper weer populair. “Vergeet feloranje of vurig rood, maar ga voor girl next door copper: Geen knallende rode kleur waarbij je al van ver ziet dat ie uit een potje komt, maar een zachte, naturelle tint genre Emma Stone of Julianne Moore.” Brunettes kunnen kiezen voor midnight brown. Een koel bruin met hier en daar een streepje zon (of om in thema te blijven: maanlicht) ertussen. “Vraag om een assige basis met wat opgelichte plukjes. Of neem gewoon een foto mee van de coupe van influencer en vlogger Sarah Puttemans.”

Goed, we kennen de trends. Maar hoe hou je zo’n haarkleur eigenlijk het langste mooi? Jochen geeft tips voor iedere tint, gekleurd én natuurlijk.

Blond

Gekleurd: Blondes have more fun. Zeker als het om het badkamerexperimentjes gaat, want een mooie blonde kleur vraagt behoorlijk wat onderhoud. “De klassieke blauwe shampoo kennen we, maar beter nog is een kleurmasker”, tipt Jochen Vanhoudt. “Haarmaskers bevatten indirecte pigmenten: in plaats van in het haar te dringen, leggen ze er een filmpje overheen. Daardoor houden ze maar enkele wasbeurten – je kan er dus weinig mis mee doen – en als je ze wekelijks gebruikt, ziet je coupe er altijd fris uit. Is het haar ook ontkleurd? Gebruik in dat geval herstellende producten: “Bondbuilders herstellen de chemische verbindingen in het haar, waardoor het sterk en gezond blijft.”

Natuurlijk: Als natural blonde een shampoo voor gekleurd haar in huis halen? Topidee, aldus de kapper. “Als je heel blond bent, kan je haar spierwit worden in de zon. Een shampoo voor gekleurd haar bevat standaard een UV-filter zodat je haar niet afbleekt. Ook ideaal als je gewoon je eigen kleur mooi wil houden.”

Bruin

Gekleurd: Net zoals blond haar soms geel kleurt, kunnen brunettes een rode of rosse schijn krijgen. Dat heeft alles te maken met het verfproces, legt Jochen Vanhoudt uit. “Wanneer je het haar kleurt, gaan we het eerst een beetje oplichten en pas dan de pigmenten erin steken. Dat oplichten is nodig om tot het eindresultaat te komen, maar het brengt altijd een zachte rode gloed met zich mee. Vraag bij de kapper om een toner die dat effect neutraliseert. Thuis kan je dat onderhouden door je haren te wassen met een shampoo speciaal voor brunettes. Meestal bevatten die groene pigmenten om het rood te maskeren. Eventueel kan je het wat verdunnen door te mengen met een andere shampoo.”

Natuurlijk: Van licht asbruin tot donker kastanje, brunettes zijn er in alle schakeringen en tinten. Maar voor allemaal geldt: bruin haar is één van de makkelijkste kleuren om zelf mooi en gezond te houden. Met een shampoo die vocht toevoegt aan het haar (tip: zoek termen als ‘hydrating’, ‘hydra’ of ‘moisture’ op de verpakking) en een goede conditioner kom je al een heel eind.

Rood

Gekleurd: De één zijn rood is de kapper zijn brood. Want koper is één van de moeilijkste haarkleuren als je niet van nature roodharig bent en het vraagt dan ook een behoorlijk intensief onderhoud. Goed nieuws: hoe vaker je het laat kleuren, hoe beter het blijft. En in tussentijd was je het zelf best zo weinig mogelijk – droogshampoo is je BFF – en dan liefst enkel met een shampoo en conditioner voor koperkleurig haar. Bescherm je lokken eveneens tegen de zon. Jochen Vanhoudt: “Een specifiek zonnegamma garandeert maximale kleurbescherming.”

Natuurlijk: Ben jij een van de gelukkigen die van zichzelf zo’n gegeerde koperkleur heeft? Dan weet je dat ook natuurlijk rood haar best wat aandacht nodig heeft. Roodharigen hebben vaak dikker haar dat sneller droog aanvoelt en wat gevoeliger is voor pluis. Wees spaarzaam met hittetools en gebruik telkens een beschermende spray. Wassen doe je best met verzorgende producten. En zet een olie of serum op je wastafel: die gaat pluis tegen en geeft je haar meer glans en leven.

Donker

Gekleurd: In tegenstelling tot bleken is een tintje donkerder niet schadelijk voor je haar. Integendeel, samen met de kleur worden ook verzorgende bestanddelen toegevoegd, waardoor het net mooi gaat glanzen. Laat liefst wel enkel je uitgroei bijwerken. Ons haar is een soort vaatje waar je kleur in kan doen. Op een bepaald moment is dat vaatje vol. Als je dan alsnog kleur aanbrengt op al het haar – in plaats van alleen op de wortels – krijg je net een doffe tint. En trakteer je lokken op een wekelijks masker.

Natuurlijk: Donker haar is op zijn mooist als het glanst. Hou je kapsel glossy en stralend door siliconen zo veel mogelijk te mijden. Ze zorgen voor een heerlijk zacht gevoel, maar leggen ook een soort laagje dat je haar dof maakt. Is het kwaad al geschied? Probeer dan een deep cleansing-shampoo. Als je je haar net gewassen hebt en met twee vingers over een haartje schuift, moet je een piepend geluid horen. Dat wil zeggen dat het proper is. Of speel vals met een glansproduct.

