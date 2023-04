De tas die iédereen nu moet hebben? Die kost je nog geen 15 euro

Voor de ‘it-bag’ van 2023 hoef je voor het eerst niet te diep in je buidel te tasten. In tegenstelling tot eerdere jaren is de tas die iedereen wil hebben bijzonder betaalbaar, bij ons te verkrijgen en te koop in verschillende kleuren. Waarom is zo’n ‘simpele’ tas opeens zo populair?

Elk modejaar is er een ‘it-bag’. Een tas extreem geliefd bij celebs, influencers en fashionista’s, en met een gepeperd prijskaartje. Afgelopen jaar moest en zou iedereen de Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag van Prada hebben, waar je voor net geen 1.000 euro mee pronkte.

Nog zo’n favoriet was de 1DR handtas van Diesel waar je, afhankelijk van de stof en afwerking, tussen de 500 en 700 euro voor betaalde. Grote ketens zagen dan ook telkens hun kans schoon om naar hartenlief betaalbare kopieën van de ‘it-bag’ te maken.

De betaalbaarste it-bag ooit

Maar de it-bag van 2023? Die is in schril contrast met andere jaren bijzonder betaalbaar. Fashionista’s vallen wereldwijd massaal voor de Round Mini Shoulder Bag van UNIQLO, ook wel de ‘Moon Bag’ genoemd vanwege zijn halvemaanvorm.

Het is zo’n beetje een elegantere versie van de gekende heuptas die we sinds enkele jaren weer zien opduiken. Handig is dat je het kleine tasje rond je kan hangen en je er verrassend veel in kwijt kan, náást je huissleutels, lipgloss en portemonnee. Van een waterfles tot zelfs een boek. Plus, het accessoire is gemaakt van een waterafstotende stof, dus regen deert niet.

De tas is beschikbaar in zeven verschillende kleuren en voor nog geen 15 euro mag ’m al de jouwe noemen. Met die prijs is het wellicht de betaalbaarste it-bag ooit. Dat de tas zo gegeerd is, bevestigt ook modeplatform Lyst. Dat is sinds enkele jaren de referentie voor het in kaart brengen van de trends. Met elk jaar meer dan 200 miljoen surfers weten ze maar al te goed wat er leeft.

Het platform brengt per kwartaal een overzicht van de mode-items waar surfers het meest naar zochten, de ‘Lyst Index’ genoemd. Doorgaans gaat het om merken van een bepaalde standaard — uiteraard met daarbij horende prijzen — en dat is dit jaar niet anders.

Dit zijn de andere meest gegeerde items van 2023

Opvallend is dat het goedkoopste item in de top tien, de UNIQLO-tas, de eerste plaats bezet. Gevolgd in de top vier door de peperdure Kriester-zonnebril van Rick Owens, waar je 635 euro voor betaalt, een Skims-bodysuit van zeventig euro en de gehekelde MSCHF-laarzen die zo’n 400 euro kosten. Andere betaalbare items in de lijst zijn de Adidas Gazelle Sneakers (129 euro) en de Weekday Astro Loose Baggy Jeans (60 euro.)

Volledig scherm De Q1 2023 Hottest Products volgens Lyst. © Lyst

Volgens Lyst is de UNIQLO-tas het goedkoopste item dat ooit in de top 10 belandde, laat staan op de eerste plaats. En daar zit sociaal medium TikTok voor iets tussen. Op het videoplatform werd de hashtag #uniqlobag 88 miljoen keer bekeken. Geen wonder dat het tasje al meermaals uitverkocht was. Gelukkig kan je ’m ondertussen wel gewoon weer kopen bij ons, zelfs in vier verschillende uitvoeringen van Keith Haring.

Hieronder kan je alvast zien hoe fans het accessoire stylen.

