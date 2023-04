“De meesten kleden zich traditioneel, maar het moét niet”: Oulfa, Yasmia en Farah tonen hun Suikerfeest-outfit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stijl van Yasmia Setta, moslima met Egyptische roots, valt het best te omschrijven als comfortabel maar elegant. Haar minimalistische looks worden vooral gekenmerkt door neutrale tinten, maar dit jaar stapt ze voor het Suikerfeest - toch een beetje - uit haar comfortzone. “Ik heb recent de knoop doorgehakt en mijn al outfit gekozen”, vertelt ze enthousiast. “De vorige jaren was ik lang niet zo goed voorbereid. Ondertussen ben ik al een jaar mama (van Nisa (1), red.) en heb ik geen tijd meer om lastminute nog dingen te gaan zoeken.”

“Ik kleed mij vaak casual, maar voor het Suikerfeest keer ik toch liever terug naar het traditionele. Ik koos voor een heel mooie abaya-set, een soort jurk met een kaftan over, in karamelkleur, van het Belgische Abayous For Her. Afgezien van de beige details op de schouders en het sierlijke borduursel, is de outfit vrij minimalistisch. Ik draag graag neutralere tinten, maar karamel is toch al iets méér kleur dan je van mij zou verwachten.” (lacht)

“De outfit die ik zal dragen voelt goed en comfortabel, dat vind ik belangrijk. Zeker als je de hele dag achter een eenjarige rent”, lacht ze. “Plus, zo valt het ook minder op als je te veel koekjes hebt gegeten.”

Volledig scherm De outfit die Yasmia naar het Suikerfeest zal aandoen. © rr

Quote Tijdens het Suiker­feest mag je al eens uitpakken en je mooiste kleren aandoen. Hoe die er ook uit zien voor jou. Influencer Yasmia Setta

Je hoéft niet in kaftan te verschijnen, maar ‘uitpakken’ mag wel

Toch vindt Yasmia traditionele kledij geen vereiste. “Er zijn niet echt specifieke richtlijnen voor het Suikerfeest, dus je hoeft niet in kaftan te verschijnen. Het belangrijkste is dat jij je comfortabel voelt, zonder in je dagdagelijkse tenue te komen. Het Suikerfeest is voor ons moslims echt een mooi moment. Dan mag je al eens uitpakken met wat extra en je mooiste kleren aandoen. Hoe die er ook uit zien voor jou.”

“Het mooiste aan het Suikerfeest vind ik verbondenheid en familie, het gezellige aspect van samen eten en drinken. Maar ook: vieren dat je een hele maand gevast hebt. En geprobeerd hebt om jezelf te verbeteren als moslim. Het feest dat daaraan gekoppeld is, is een manier om tegen mezelf te zeggen: je hebt dat keigoed gedaan, en volgend jaar doen we dat opnieuw.”

Yasmia tipt nog enkele outfits die zij zou dragen naar het Suikerfeest. “Je vindt abaya-sets in verschillende prijsklassen: gemiddeld betaal je er tussen vijftig en honderdvijftig euro voor. De mijne was een beetje duurder, maar ik zie het als een investering. Het is een stuk dat ik meer dan één keer zal dragen.

“De eerste abaya-set is degene die ik zal aandoen. De tweede set was mijn tweede keuze. De derde en vijfde abaya’s zijn goedkopere, maar ook heel mooie opties. De blazer van NA-KD zou ik ook zeker kunnen dragen naar het Suikerfeest.”

“Ik ben erg traditioneel en kleurrijk als het aankomt op het Suikerfeest”, begint de Belgisch-Marokkaanse Oulfa Ahankour. Dat zien we ook terug op haar profiel: influencer Oulfa draagt outfits in verschillende knalkleurtjes, maar evengoed in neutralere tinten. Dat leverde haar op Instagram al meer dan 800.000 fans op. “Ik ben dol op de kleur beige, maar krijg wel vaker van mijn volgers te horen: ‘laat het alsjeblieft niet opnieuw beige zijn!’ (lacht). Dus dit jaar hoop ik die gewoonte doorbreken.”

Volledig scherm Twee verschillende outfits die Oulfa naar het Suikerfeest zou aandoen.

“We vieren het Suikerfeest al een aantal jaren tijdens een zonnige lenteperiode, dus het is al een tijdje hip om kleurrijk voor de dag te komen. Suikerfeest-kledij bestaat vooral uit traditionele djellaba’s, abaya’s, of kimono’s in Marokkaanse stijl. Kortom: lange, sierlijke kledij. Maar ik zal nooit op het Suikerfeest in hetzelfde kleurenpalet als vorig jaar verschijnen.”

Quote Als je die ochtend ontwaakt en iets gloednieuw kan aandoen, geeft dat een heerlijk gevoel. Dat is helemaal geen plicht, maar voelt gewoon extra goed aan. Influencer Oulfa Ahankour

“Tegenwoordig zie je steeds vaker dat zussen, nichten of vriendinnen in dezelfde tint gekleed gaan, omdat dat mooier is voor de vele foto’s die gemaakt worden. In onze familie doen we qua looks allemaal ons eigen ding.”

Graag iets nieuws, en bij de vriendinnen mag het wat meer westers

Omdat het Suikerfeest het einde van een maand bezinning en een nieuwe periode markeert, steekt Oulfa zichzelf ook graag in het nieuw. “Als je die ochtend ontwaakt en iets gloednieuw kan aandoen, geeft dat een heerlijk gevoel. Dat is helemaal geen plicht, maar voelt gewoon extra goed aan."

“Ik stel mijn looks meestal pas een week op voorhand samen, voor het Suikerfeest is dat niet anders. Maar aangezien ik verslaafd ben aan mode, wissel ik doorheen de dag van outfit. Ik draag ‘s ochtends een meer traditionele outfit, omdat dan de belangrijkste familieleden over de vloer komen. Het tweede deel van de dag spreek ik vaak af met vriendinnen, en dan verander ik mijn look naar iets meer westers, zeg maar.”

Traditioneel is geen plicht, maar accessoires zijn een must

Hoewel het in Oulfa’s familie de gewoonte is om je traditioneel te kleden, is dat geen plicht. “De meesten doen het, maar het moét niet. Nu kleedt men zich veel moderner en abstracter dan tien jaar geleden. Als vrouw kan je net zo goed een jumpsuit dragen of een kostuum dragen naar het Suikerfeest. Je vindt dezelfde blazers als bij Zara tegenwoordig ook in Marokkaanse winkels, maar dan met een Arabische touch. Dat vond je vroeger niet.”

Quote Ik kan het duurste stuk uit een atelier aandoen, als ik het niet combineer met een handtas, juwelen of mooie schoenen, dan voel ik mij kaal. Influencer Oulfa Ahankour

Een must voor Oulfa tijdens het Suikerfeest? Accessoires. “Maar ook in het dagelijkse leven. Juwelen en dergelijke maken de outfit voor mij écht compleet. Ik kan het duurste stuk uit een atelier aandoen, als ik het niet combineer met een handtas, juwelen of mooie schoenen, dan voel ik mij kaal. Ik ben erg perfectionistisch als het aankomt op mijn outfits, en accessoires leveren naar mijn mening een heel grote bijdrage aan een look.”

Volledig scherm Oulfa en haar vriendinnen tijdens een shoot in Barcelona. © rr

Oulfa deelt nog een ander goed bewaard stijlgeheim

“Voor mij is het belangrijk dat ik er bedekt en traditioneel uitzie, maar toch met een touch van luxe. Voor inspiratie ga ik niet op Pinterest scrollen, maar graaf ik in mijn eigen hoofd. Ik fantaseer over kledij die ik wil dragen, en mocht het nog niet bestaan, dan laat ik het gewoon maken door stoffen aan te kopen of items te herwerken. Ik wil gewoon iets dragen dat je nog niet eerder zag, al is dat echt een puzzelwerk soms.”

Haar eigen Suikerfeestoutfit houdt Oulfa nog even geheim, maar ze kunnen prijziger uitvallen dan een normale tenue, vertelt ze ons. “Zeker als je traditioneel gekleed gaat. Dan ben je gemiddeld rond 100 euro kwijt, en dan spreken we over één abaya of djellaba. De prijs hangt natuurlijk ook af van de stof. Ik droeg vorig jaar een kimono-design van brokaat, ontworpen door Kabila, en die kostte 350 euro. Daaronder droeg ik een satijnen jumpsuit van 250 euro. Je kan het zo duur maken als je zelf wilt.”

“Het Suikerfeest is zo’n leuke dag”, begint styliste Farah. “Je kleedt je op, iedereen ziet er mooi uit, ... Het voelt zoals Nieuwjaar. Ik ben al even bezig met het voorbereiden van mijn outfit en heb verschillende opties. Modest is het kernwoord voor het Suikerfeest. Ik zou mijn persoonlijke stijl zo niet omschrijven, maar zo kleed ik mij wel voor deze gelegenheid. Dat hoort bij de sfeer die er hangt.”

Het Suikerfeest staat voor het breken van vasten en daar hoort bescheidenheid bij, vindt Farah. “Dat betekent dat je je kleedt volgens de Islamitische voorschriften: denk flowy, losse stukken die de vrouwelijke vormen voldoende verhullen. Er worden dus vaak laagjes gedragen.”

Quote Vergelijk het met Kerstmis, maar in plaats van een cadeautje, kregen wij een nieuwe outfit. Styliste Farah El Bastani

“Vroeger was de traditie dat je in abaya’s of kaftans gekleed ging. Maar tegenwoordig moet het niet zo’n traditionele jurk meer zijn. Je kan evengoed bescheiden gekleed gaan in een kostuum of een jumpsuit. Mijn moeder draagt bijvoorbeeld nog steeds een kaftan, maar mijn nichtjes zullen wel eens iets anders aandoen.”

KIJK. Farah deelt enkele van haar favoriete outfits voor het Suikerfeest.

“De traditie is dat je iets nieuws aandoet. Voor mij was het altijd feest vroeger, als ik met mijn ouders mocht gaan shoppen voor het Suikerfeest. Vergelijk het met Kerstmis, maar in plaats van een cadeautje, kregen wij een nieuwe outfit.”

Al is in het nieuw gekleed gaan geen plicht. “Het was vooral een beloning die je ouders aan je gaven voor het volhouden van de Ramadan-periode. Iets dat jij jezelf op latere leeftijd ook gunt.”

Van ‘Kardashian core’ naar kleurrijk en feestelijk

“Iedereen stylet zijn look op een andere manier. Je kan een hak dragen die open is, om je outfit wat eleganter te maken, maar evengoed een laars of sneaker. Met accessoires kan je je outfit een persoonlijke touch geven.”

“Sommige vrouwen komen de avond voor het Suikerfeest samen om hun handen te versieren met henna. Vroeger waren dat voornamelijk de herkenbare krullen en patroontjes, maar tegenwoordig zie je vaker een moderne, meer minimalistische henna-stijl.”

Quote Je ziet wel dat de trends meegaan met de seizoenen en aansluiten bij die van de Westerse cultuur. Styliste Farah El Bastani

“Een tijdlang was alles neutraal, zowat Kardashian core. Maar tegenwoordig kiezen mensen vaker voor druk geprinte abaya’s met een bloemenmotief. Je ziet wel dat de trends meegaan met de seizoenen en aansluiten bij die van de Westerse cultuur. Sinds Covid gaan mensen feestelijker gekleed, en dat is bij ons niet anders.”

