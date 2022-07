De Knokke-look is passé, zo knopen jongeren anno 2022 hun trui: “Elke generatie heeft zijn eigen manier”

Ook in de zomer is het sweater weather, zeker met zo’n wisselvallig klimaat als het Belgische. Wie zich straks geen blijf weet met zijn trui, kan een voorbeeld nemen aan onze jeugd. Zij dragen het stuk steeds vaker gekruist over hun bovenlichaam. Nee, niet zoals de Knokke-look - te bourgeois, te boomer -, maar op hun eigen manier. Modejournalist David Devriendt legt uit hoe, en kadert de trend. “Door de trend van de heuptasjes zijn jongeren het gewoon geworden om iets op hun borst te dragen.”

Als je straks op vakantie bent of in de stad wandelt, moet je er maar eens op letten. Of het nu is op de modeweken van Parijs en Milaan, in het straatbeeld, op festivals en zeker ook op social media: we zien dat het weer helemaal hip is om je trui geknoopt rond je heen te dragen. We denken dan meteen aan de typische Knokke-look met de trui op de schouders, maar daar daar trekken trendgevoelige jongeren hun neus voor op. Nee, de way to go is geknoopt op hun borst met een mouw over de schouder en de andere onder de arm. Alsof ze zichzelf inpakken en presenteren als een cadeautje. TikTok staat vol met stylingvideo’s en hacks voor de perfecte knoop.

Je trui als pantser of harnas

Die trend van de sweater als accessoire is helemaal niet nieuw. Al sinds 2015 zien we ze onder de arm en op de borst verschijnen bij celebs en influencers die zich zo willen onderscheiden van alle anderen en hun status als stijlicoon willen verzekeren. Jongeren zien dat op hun feed en voelen zich geïnspireerd. Voor hen is het ook een manier om zich te onderscheiden – niet alleen van hun minder coole leeftijdsgenoten maar ook van hun ‘ouderwetse’ ouders. Mama en papa die hun trui lichtjes draperen rond hun nek? Daar halen ze hun schouders voor op. Vastbinden rond je middel dan maar? Dat werkt hen op de heupen. We leven toch niet meer in de eighties?

Quote Het lijkt wel alsof er met elke nieuwe generatie een andere manier van truien knopen opduikt. Modejournalist David Devriendt

Het lijkt wel alsof er met elke nieuwe generatie een andere manier van truien knopen opduikt. Enkele seizoenen geleden was het zo ook trendy om een trui heel losjes te draperen over slechts één schouder en daarmee de straat op te gaan. Praktisch was het niet echt. Het zomaar op een lopen zetten, bruuske bewegingen of ermee gaan skaten (een favoriete hobby van jongeren) hoefde je er alvast niet mee te proberen. Een lang leven was die look dus niet beschoren.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Bij het Deense luxelabel Heliot Emil © Getty Images

De stylingtruc met de ene mouw over de schouder en de andere onder de arm heeft meer toekomstpotentieel. Zo is je trui of sweater stevig aangesnoerd, als een soort pantser of harnas. Misschien is net dat extra laagje wel een reden van de stijgende populariteit. Trendwatchers verkondigen al jaren luidop dat laagjes een soort van mode-antwoord zijn op onze hang naar comfort en zekerheid. Als een warm dekentje dat je over je heen slaat. Het klinkt misschien vergezocht, maar mode is nu eenmaal pure psychologie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Influencer Sue Giers © Getty Images

Heuptasjes zetten de trend in

Een andere reden voor de trend is gewenning. Na stelselmatige blootstelling aan de bijzondere look gaan steeds meer jongeren overstag. Ook zijn ze het intussen al heel gewoon om iets op de borst te dragen. Met dank aan de immense revival van de heuptasjes, intussen ook al enkele jaren geleden. De onmisbare basic uit de jaren negentig werd in de vorige eeuw vooral gedragen ter hoogte van het schaambeen of achterwerk. Vandaar ook zijn grappige Angelsaksische benaming, fanny pack (fanny is slang voor vagina en billen, red.).

Met de revival van all things 90s kwam het heuptasje in 2018 weer op de proppen, in de meest uiteenlopende gedaantes. Opnieuw werd het nog altijd massaal gedragen rond de middel, maar steeds ook meer over de borst. Zoals een cross-body tas, en als een soort extra pantser. Ook hier speelden influencers zoals Kendall Jenner en Hailey Bieber een glansrol in het starten en promoten van de hype. En dat bij zowel vrouwen als mannen, want het heuptasje (of moeten we eerder spreken van ‘borsttasje’) is volledig uniseks en wordt los van gender even vaak over de torso gedragen. Het bewijst enkel maar hoe mannen- en vrouwenmode groeiend naar elkaar toe convergeren. De ‘No Gender’-beweging heeft veel grote implicaties, tot zelfs in de kleine details van onze outfits. Zoals hoe jongens en meisjes op dezelfde manier hun trui knopen bijvoorbeeld.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Duitse topinfluencer Gitta Banko © Getty Images

“Pure aandachtstrekkerij”

Bovendien is de look ook heel democratisch, zeker in deze tijden van inflatie. Het leven is al duur genoeg. Maar je favoriete trui heb je sowieso en het kost je niets. Behalve misschien wat tijd en moeite om de basics onder de knie te krijgen. Ook daar bieden social media soelaas. Op YouTube, Instagram en TikTok staan meer dan genoeg video’s met stylinghacks voor de gegeerde ‘trui-op-de-borst’-look. De mogelijkheden van hoe je je trui exact knoopt op je borst, zijn zeer uiteenlopend. Alles hangt af van de toewijding die je erin wil steken.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Op de Milanese modeweek in juni 2022 © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Sommigen kruisen de mouwen één keer, heel nonchalant. Anderen leggen er een complexe knoop in. Net zoals er in het zeilen tal van knopen zijn, gaat hetzelfde op voor het strikken van truien. Op TikTok gaat vooral de methode viraal waarbij de mouwen zo mooi worden geknoopt en weggewerkt dat het lijkt alsof je een soort ‘doosje’ krijgt. In enkele stappen leer je het zelf volgens de regels van de kunst. Eerst plooi je de sweater, daarna gooi je één mouw over de schouder, en de andere onder je oksel. Ter hoogte van je borst sla je ze over elkaar en moffel je gewiekst de mouwen weg.



Lijkt ingewikkeld op het eerste gezicht? Zie het een beetje als een das of zijden sjaaltje knopen. Dat vergt ook wat oefening en geduld, maar eens je de truc te pakken hebt, is het kinderspel (tip: de spiegel is je beste vriend). Weet ook dat niet iedereen je zal bewonderen om je nieuwe look. De trui op de borst heeft, zoals zowat alles in het leven, zijn rabiate voor- en tegenstanders. De commentaren op de TikTok-video’s lopen heel sterk uiteen. Van ‘geniaal’, ‘origineel’ en ‘aangename afwisseling om een sweater te dragen’ tot ‘pure aandachtstrekkerij’, ‘belachelijk’ en ‘gekker moet het niet worden’. Maar laat dat de pret vooral niet drukken. Tijd om de handen uit de mouwen te steken!

