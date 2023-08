De handtas die iedereen deze zomer wilde krijgt nu ook een herfstversie

Hij is betaalbaar, functioneel en hip, de halvemaantas van Uniqlo. Net daarom wellicht is hij al dit hele jaar dé publiekslieveling. Het merk is in elk geval vastberaden om alles uit hun zeer schappelijk geprijsde it-bag te halen en brengt daarom een update uit, speciaal voor de herfst.

Deze zomer zag je ’m overal. Op stranden, in de steden, op festival. Het leek wel de praktische crossbodytas van ieders dromen, de Round Mini Shoulder Bag van het Japanse merk UNIQLO. Ook wel de ‘Moon Bag’ genoemd vanwege zijn halvemaanvorm.

Op sociale media prezen talloze mensen de veelzijdigheid van de tas, waar de hashtag #uniqlobag bijna 103 miljoen keer is bekeken. Hoe kan het ook anders. Van een boek, je huissleutels en je portemonnee tot zelfs je koptelefoon én een miniventilator (voor de huidige hete zomerdagen): het past er allemaal in. Zonder er grotesk uit te zien.

De tas komt in zeven verschillende kleuren en heeft een brede, verstelbare riem. Plus, het accessoire is gemaakt van een waterafstotende stof, dus je spullen blijven mooi gespaard van enige regen. Hij is dus zowel functioneel als modieus en dat voor de betaalbare prijs van 14,90 euro.

Ook de cijfers liegen niet, aldus modeplatform Lyst, die de ‘Moon Bag’ van UNIQLO tot het populairste product van 2023 uitriep. Het platform brengt per kwartaal een overzicht van de mode-items waar surfers het meest naar zochten. De tas versloeg zelfs de ‘sculpting bodysuit’ van het gehypete shapewaremerk SKIMS van Kim Kardashian.

Hetzelfde model zit nu in een herfstjasje

Maar nu de zomer stilaan aan haar einde komt, besloot UNIQLO een nieuwe versie van hun geliefde Round Mini Shoulder Bag uit te brengen. Ruim op tijd voor de komende herfstmaanden.

Zo komt het nieuwste ontwerp in corduroy, ook wel ribfluweel of ribcord genoemd. En in de herfsttinten crèmewit, chocoladebruin, universeel zwart en roestbruin of donkeroranje. De vorm of het ontwerp van de tas blijft verder onveranderd.

Fans reageren in elk geval enthousiast. “Dat gaat recht mijn mandje in”, schrijft eentje onder de Instagrampost van Uniqlo. Je kan de nieuwe tas vanaf nu hier kopen of in een van de fysieke UNIQLO-winkels in ons land.

