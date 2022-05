De bruid mag (erg) kortgerokt zijn dit jaar. “Vrouwen willen meer buiten de lijntjes kleuren tegenwoordig”

Dit weekend stapte realityster Kourtney Kardashian (43) in het huwelijksbootje met muzikant Travis Barker (46), in een witte mini-jurk van Dolce & Gabbana. Kardashian kroont zich daarmee niet alleen tot mevrouw Barker, maar ook tot trendsetter. Korte trouwjurken zijn erg populair, ook in Belgische bruidwinkels. “We zien al een tijdje dat de vraag naar korte kleedjes stijgt. En dankzij Kourtney zal die vraag nog meer toenemen.”

Kourtney Kardashian en Travis Barker pakken hun huwelijk groots aan. Dit weekend organiseerde het koppel een indrukwekkend feest in Italië, waar ze elkaar voor de dérde keer het jawoord gaven. De rode draad op elke ceremonie: telkens koos Kourtney voor een kortgerokte outfit.

Zondag liep ze in Italië naar het altaar in een witte bruidsjurk die het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana speciaal voor haar ontwierp. Het design was geïnspireerd op Italiaanse lingerie uit de jaren 60, met veel kant en een satijnen korset. Ze maakte haar outfit af met handschoenen, kanten schoenen en een ellenlange sluier.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kourtney ❤️ (@kourtneykardash) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kourtney is niet het eerste bekende gezicht dat trouwt in een korte jurk. Eerder deden sterren als Audrey Hepburn, Yoko Ono, Natalie Portman en Keira Knightley het haar al voor. Maar pas recent is het écht een trend aan het worden. Dat schrijft het bekende bruidsmagazine The Knot en bevestigt ook Stephanie Bosten, een van de gezichten achter de bekende Belgische bruidswinkels The Ivory Club en Le Chapeau. “Bij ons zien we de vraag al een tijdje stijgen.”

De opmars van de kortgerokte bruid heeft verschillende verklaringen. Enerzijds sluit het mooi aan bij het huidige modebeeld: korte rokken maken deze zomer een glorieuze comeback. Anderzijds heeft het volgens Bosten te maken met de specifieke wensen van brides to be. “Koppels kiezen steeds vaker voor een meerdaagse bruiloft. Ze doen hun burgerlijke trouw op de ene dag, de ceremonie en het dansfeest op de andere. En vooral voor het burgerlijke huwelijk zijn korte trouwjurken in trek.”

Quote Bruiden stappen weg van het klassieke. In plaats van een typisch lang kleed willen ze iets anders, iets unieks. Stephanie Bosten

“Daarnaast durven bruiden ook meer buiten de lijntjes te kleuren. Ze stappen weg van het klassieke. In plaats van een typisch lang kleed willen ze iets anders, iets unieks, en dus grijpen ze steeds vaker naar een jurk met een hogere zoom”, vertelt Bosten. “Wij hebben vorig jaar al beslist om op die stijgende vraag in te spelen, en hebben daarom een exclusieve samenwerking opgestart tussen The Ivory Club en het geliefde Belgische modelabel Bernadette. Voor het tweede jaar op rij verkopen we nu korte trouwjurken van Bernadette, die je nergens anders kunt vinden.”

Sluiers en statementmouwen

Of de outfitkeuze van Kourtney ook Belgische bruiden zal beïnvloeden? Bosten acht de kans groot. “Over de smaak en de stijl van haar trouwkleed valt te discussiëren. Maar om het even wat celebs dragen heeft een impact tot bij ons. De Belg loopt altijd een beetje achter, dus dit seizoen zullen we hier en daar al kortere kleedjes zien. Volgend trouwseizoen zal de trend volledig losbarsten.”

Quote Sluiers zijn terug van lang weggeweest. Ongeveer acht op de tien bruiden kiezen voor een sluier. Stephanie Bosten

Naast korte outfits zijn er nog enkele andere trends die de bruidsmode voor 2022 typeren. Een van de opvallendste is de terugkeer van sluiers. “Sinds dit jaar verkopen we opnieuw sluiers, gewoon omdat er zoveel vraag naar is. Ongeveer acht op de tien bruiden kiezen voor een sluier”, zegt Bosten. “Sommigen kiezen voor een korte versie met wat eightiesvibes. Anderen gaan net als Kourtney Kardashian voor een lange sluier om hun outfit extra va-va-voom te geven. Het is alleszins een leuke manier om een outfit met een korte jurk in balans te brengen.”

“Verder zijn statementmouwen erg populair: dat gaat van wijde trompetmouwen over bloezende mouwen tot pofmouwen. Kort, lang: alles kan, zolang het opvalt”, meent Bosten. “Simpele silhouetten blijven ook geliefd. Met name in oldskool stoffen die wat stijver zijn, zoals organza.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door BERNADETTE (@bernadetteantwerp) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Ivōry Club (@theivoryclub.bridal) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door / Love, Sweet, Etc. Bridal / (@lovesweetetc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Wild At Heart Bridal (@wildatheartbridal) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Ivōry Club (@theivoryclub.bridal) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door HARRIETTE GORDON (@harriettegordon) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: