De beste koopjes doe je op het einde van de solden: 15 handtassen met een megakorting

Vakantietassen

Als stijlvolle handbagage, hippe strandtas of om je kinderspullen in mee te zeulen terwijl je van het ene naar het andere dorpje slentert. Een praktische shopper is dé ultieme vakantiebondgenoot. Ga voor een exemplaar in neutraal wit of beige dat bij elke vakantieoutfit past. In stevig canvas of stevig leder? Deze tassen (voor een prikje) mogen niet in je bagage ontbreken!