“Dankzij het sap van deze groente bruin je sneller.” Zonnebaden met méér effect doe je zo, volgens onze experts

Kate Middleton, je oma én Gen Z draagt hem nu: ’s werelds bekendste handtas maakt comeback. “Zit in ieders hart”

Dertig jaar oud. En hij ging meer dan dertig miljoen keer over de toonbank. Nu zien we de Pliage-tas van Longchamp weer massaal in het straatbeeld. Wat verklaart de comeback en wat is het grote geheim van zijn succes? We voelden de creatief directeur van Longchamp aan de tand, ook de kleindochter van de oprichter. “Die voorraad nylon ging voor vloermatten voor het leger dienen.”