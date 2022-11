Dankzij deze dikke truien blijft je verwarming uit: onze mode-expert tipt de mooiste vanaf 40 euro

De septumpier­cing - of de ‘stieren­ring’ - is in de mode. Dit moet je weten voor je hem laat plaatsen

Het is niet ongewoon om iemand met een septumpiercing tegen het lijf te lopen. Wat ooit een rariteit was - “kijk, een stierenring!” - is nu een trend. Maar dat wil niet zeggen dat je een gaatje in je neus moet laten maken zonder erbij na te denken, waarschuwt piercer Wesley. Hij legt uit waar je het best rekening mee houdt en of elke neus geschikt is voor zo’n ringetje.

