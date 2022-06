Cher en Versace slaan de handen ineen voor ‘Chersace’, een collectie voor Pride Month

Vorige maand kwamen meer dan 100.000 mensen op straat in Brussel voor de Belgian Pride, maar in Amerika is juni dé maand om de gehele LHBTIQA+-gemeenschap te vieren. Ook zangeres Cher draagt haar steentje bij. Op Instagram maakte ze bekend dat ze een bijzondere collectie lanceert met modemerk Versace.

De collectie bestaat uit verschillende stuks, zoals sokken, baseballpetjes en T-shirts. Het logo ‘CHERSACE’ kreeg regenboogkleuren, een leuke knipoog naar de Pride Month. De prijzen variëren van 80 euro voor de sokken tot 300 euro voor het T-shirt. Al is er ook een bijzonder pronkstuk gemaakt: een T-shirt met diamanten en glittersteentjes, die gehandtekend is door Donatella en Cher. Die zal meer dan 3.000 euro kosten.

“Donatella en ik zijn al jaar en dag goed bevriend”, zegt Cher in het persbericht. “Het voelde gewoon juist dat onze eerste samenwerking zou draaien rond LGBTQ+ Pride, en dat we een gemeenschap in de bloemetjes zetten die voor ons alle twee veel heeft betekend.”

Wederzijdse liefde

Cher is erg geliefd in de LGBTQ+-gemeenschap, en die liefde is wederzijds. In een interview met CNN zei het pop-icoon eerder al dat ze zich vanaf jonge leeftijd betrokken voelde. “Ik weet nog goed dat ik negen jaar was. Ik kwam thuis, en er zaten twee mannen in onze living met mijn mama en m'n tante, en ze waren bezig met hun haren te verzorgen. Ik kan me de manier waarop ze babbelden nog goed herinneren, en ik dacht: waarom heb ik dit nog nooit eerder gezien?”, vertelde Cher. “Ik heb de indruk dat LGBTQ+-mensen vaak het gevoel hebben dat ze er niet bijhoren. En dat herken ik: ik heb ook nooit dat gevoel gehad.”

Hoewel Cher zelf op mannen valt, heeft ze zelf een persoonlijke connectie. Haar oudste zoon, Chaz, kwam in 2009 uit de kast als transgender. “Ik ging daar in het begin niet goed mee om”, geeft Cher toe. “Je bent bang dat je het kind waarvan je houdt, gaat verliezen. Ik had het gevoel dat ik niet wist wie deze nieuwe persoon zou zijn. Maar het maakt geen verschil wat iemand denkt of voelt. Chaz is zo gelukkig nu en we komen beter dan ooit overeen.”

De Chersace-lijn is online te koop. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel: Gender Spectrum, een non-profitorganisatie die zich inzet voor LGBTQ+-kinderen en jongeren.

