Café Costume verkoopt genderloze kostuums. “Want wat is ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’? Die ideeën zijn heel klassiek”

Steeds meer modemerken trekken de genderinclusieve kaart en vinden de etiketten ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ niet meer helemaal van deze tijd. Ook Café Costume heeft zichzelf heruitgevonden. De geprefereerde maatpakkenleverancier van de Vlaamse man gooit alle hokjes overboord en maakt nu kostuums voor alle genders. “De wereld is meer flou geworden op dat gebied en dat is ook voor ons veel leuker”, vertelt oprichter Bruno Van Gils.

Het had wel een exclusieve catwalkshow op de Parijse modeweek kunnen zijn. Opgezweept door rockzangeres Sylvie Kreusch in bloedvorm paradeerden modellen als Hannelore Knuts vorige maand gezwind in de Antwerpse openlucht. Op de muziekperformance was niets af te dingen, maar de echte rock-’n-rollsterren waren de maatpakken van Café Costume die de modellen droegen.

Voor een stuk dankzij de styling die Tom Eerebout, de vaste stylist van Lady Gaga, voor zijn rekening nam, maar vooral door de unisekse uitstraling van het maatwerk. Een oudroze pak met vloeiende lijnen zagen we eerst op een vrouw, om meteen daarna terug zijn opwachting te maken bij een man. En het paste hen allebei even goed. Die inwisselbaarheid was de rode draad doorheen de hele show, en bij uitbreiding, de hele collectie die zich vanaf nu niet meer enkel focust op mannen.

Een hele ommezwaai voor een maatpakkenmerk dat net groot werd dankzij hun klassieke mannenpakken. Al zat het er al een tijdje aan te komen. Oprichter Bruno Van Gils: “We vieren onze vijftiende verjaardag, en in al die tijd brachten sommige mannelijke klanten ook hun vrouw mee. We kregen vaak de vraag of we niets voor hen hadden. Toen deden we daar niets mee, omdat onze focus daar niet op lag. En dan kwam corona. Voor ons was dat de hel, maar het gaf ons tenminste de ruimte om eens goed na te denken. Misschien was de tijd nu wel rijp om een merkextensie te doen en maatpakken voor vrouwen te brengen? En zo een kruisbestuiving in onze winkels te creëren tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke, zodat het op een bepaalde manier zelfs uniseks of genderless wordt.”

Quote De wereld is op dat vlak veel meer flou geworden. Ook voor ons is dat uitdagen­der en leuker. Bruno Van Gils

Zelf wil Van Gils liever niet meer denken in termen van typisch mannelijk en typisch vrouwelijk. Want wat is ‘mannelijk’? En wat is ‘vrouwelijk’? “Die ideeën zijn heel klassiek. De wereld is op dat vlak meer flou geworden en ik geloof ook meer in een maatschappij waar zich dat meer mengt. Ook voor ons is dat uitdagender en leuker.”

Spel tussen mannelijk en vrouwelijk

De vraag is alleen: is de traditionele klant van Café Costume daar wel klaar voor? Niet iedereen is op dat vlak even ruimdenkend of al helemaal mee. “Dat is net het hele spel. Hoe houden we de balans tussen de intimiteit van de vrouw en de trots van de man? Beide kunnen naast elkaar bestaan. Een heel feminien aandoend pak zetten we naast een heel masculien aandoend pak. Of een klassiek pak naast een heel extreem kostuum. En iedereen bepaalt zelf wat het beste bij hen past. Onze voeringen zien er ook zo mooi uit dat je niet kan definiëren voor welk gender ze zijn.”

Er komt ook geen aparte winkel, of zelfs maar een apart hoekje, voor de vrouwen of mannen. “Waarom zou ik dat doen?”, zegt Van Gils. “Ons DNA is van oorsprong altijd een mix geweest. De mannen brachten hun vrouwen en soms hun dochters mee. Onze winkels zijn zo ingericht dat ze ook iets feminiens uitstralen. Al is het absoluut nu voor ons de uitdaging dat niet alleen vrouwen maar iedereen zich in onze boetieks thuis voelen.”

Quote We hebben nu ook meer vrouwelij­ke kleerma­kers, ons team is nu voor de helft vrouw. Wie veel ervaring heeft als kleermaker, kan beide genders makkelijk aan. Bruno Van Gils

“We hebben nu ook meer vrouwelijke kleermakers, ons team is nu voor de helft vrouw. Wie veel ervaring heeft als kleermaker, kan beide genders makkelijk aan. Het gaat over knowhow.” En wat met het bewaken van de lichamelijke integriteit? “Een kleermaker werkt in vertrouwensband. Er zijn maar een paar mensen die je mogen aanraken, en dat is een kapper en een kleermaker.”

Baanbrekend in Europa

Met hun genderinclusieve aanpak is Café Costume een van de grote pioniers in Europa. “Als ik vergelijk met wat er nu op de markt is in het segment van made-to-measure, voel ik dat we daar toch baanbrekend zijn en aan het ondernemen zijn.” Veel merken pakken intussen uit met vrouwelijke pakken, omdat dat segment groeit en female empowerment steeds belangrijker wordt, maar Café Costume gaat nog een stapje verder en maakt kostuums voor iedereen. “Wij brengen die diversiteit op een grote schaal. Intussen hebben we zeven filialen.”

Duurzame investering

Maar kan je het écht inclusief noemen als niet iedereen het prijskaartje kan ophoesten? Reken maar op een prijs vanaf 690 euro voor een pak en 450 euro voor een vest. Voor veel mensen is dat een berg geld. Volgens Van Gils is er echter zelfs in recessietijden veel vraag voor. “Voor zover ik weet, treedt er in een economische crisis vaak een tegengestelde reactie op. Mensen willen zich net terug opkleden, omdat ze zich willen bewijzen. Men kan het namelijk niet meer permitteren om laks te zijn, men moet wel terug aan de slag.”

Quote Wat mensen vaak ook niet beseffen, is dat alles op maat is. We maken een pak op bestelling. Bruno Van Gils

Een maatpak is ook een mooie investering, drukt Van Gils op het hart. “Je moet weten, hier zit 45 jaar vakmanschap in. Dat gaat terug tot mijn grootvader die het familiekleermakersbedrijf heeft opgericht. Wat mensen vaak ook niet beseffen, is dat alles op maat is. We maken een pak op bestelling. Geen massaproductie, maar slow fashion. Dat maakt ons veel duurzamer dan andere kledingmerken.”

Vijftien jaar aan de top

Voor Café Costume is de nieuwe koers de kroon op het werk van vijftien jaar. Hoe kijkt zijn oprichter zelf terug op die periode? “Ik ben een dromer, dus ik had altijd gedacht dat we veel verder zouden staan dan we nu staan. Ik dacht dat we al in het buitenland zouden zitten met meerdere filialen. Maar ik heb ontzettend veel geleerd op het tempo dat ik aankon. Want voor hetzelfde geld was alles razend snel gegaan en was ik daar aan onderdoor gegaan. Omdat ik het misschien niet had kunnen bolwerken.”

“Al hoop ik dat het bedrijf nu grotere stappen zal nemen en we dé referentie worden in made-to-measure designkostuums in Europa. Daar streef ik naar. Wat wij doen, is grensoverschrijdend en even smaakvol als in Berlijn en Parijs.” Spijt dat de internationale boetieks zich nooit materialiseerden, heeft hij dus niet. Hij kijkt liever vooruit. “Na veel tegenslagen voel ik dat het nu weer heel dichtbij komt. Ik blijf dromen. Maar tegelijk verlies ik de focus op de huidige organisatie niet. Voor mij is het allemaal nog niet goed genoeg. Het kan beter in service én in snelheid én in kwaliteit én in hospitality. Ik ben een perfectionist uit het boekje.”

Is dat geen valse bescheidenheid? Voor velen is Café Costume immers nu al de referentie en de nummer één in België. Is er in Vlaanderen een huwelijk in het verschiet, dan reppen bruidegom én bruidsjonker zich naar Café Costume. “Als mensen me dat zeggen, is dat een grote eer. Zelf kijk ik er niet op die manier naar. Ik zie rond mij nog zoveel andere dingen en andere merken die mij zo hard verwonderen en die ik zo fel bewonder. We hebben nog veel aan onze motor te sleutelen voor we daar zijn, maar wat we nu doen, is wel goed. Ik ben er trots op.”

