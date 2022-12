Make-up die van kleur verandert is een trend, en iedereen is fan. “Bij jou kan lipstick roze zijn, bij je vriendin rood”

Een kleurloze of donkere lippenstift die rood wordt wanneer ze je lippen raakt. Magie? Nee, pH-geactiveerde make-up is het, een echte trend op sociale media. Op TikTok-video’s wachten influencers in spanning op het eindresultaat van hun nieuwe lipstick of blush. Make-upartiest Tom Vandewalle legt uit hoe het gehypete product werkt. “Je kan er maar moeilijk iets fout mee doen.”

Het hoeft niet te verbazen dat deze trend zo sterk leeft op sociale media en vooral onder jongeren een echte rage is. De wereld van cosmetica is nu eenmaal heel veranderlijk, zegt Tom Vandewalle, die de make-up verzorgt van bekende gezichten als Kate Ryan, Ianthe Tavernier of Astrid Bryan. “Alles evolueert steeds sneller en daar hebben celebrity's zoals de Kardashians en influencers zoals Nikki Tutorials een grote invloed op.”

Een filmpje van amper 60 seconden leidde deze zomer nog tot een stormloop voor de Dior Lip Oil. Het gegeerde goedje accentueert de natuurlijke kleur van je lippen, en heeft bij iedereen een ander effect. “Het ziet er zo natuurlijk en glowy uit”, aldus enthousiaste TikTokkers. Het cultproduct kreeg een exclusieve status en was in een mum van tijd uitverkocht: van Parijs, over Tokio tot New York, en ook hier in Antwerpen, Gent en Brussel.

De blush van het merk Youthforia is eveneens razend populair: in het flesje oogt hij groen, als je hem aanbrengt is hij roze en daarna past hij zich aan jouw natuurlijke tint aan.

“Make-up moet vooral speels en leuk blijven”, weet Vandewalle. De marketeers achter cosmeticamerken draaien overuren om hun producten te verkopen en zetten vooral influencers in. De verpakking, de kleuren, de smaak of het geurtje zijn soms belangrijker dan de kwaliteit. Een lippenstift die van kleur verandert? Een leuke gimmick, maar het slaat meteen aan.

Het resultaat is niet voorspelbaar

Bij pH-geactiveerde make-up is het resultaat helemaal onvoorspelbaar. Als jij zo’n lippenstift aanbrengt, krijg je misschien een roze kleurtje, terwijl de lippen van je vriendin rood zullen zijn. Dat is een gevolg van de pH-waarde, of de zuurtegraad, van je huid. “Make-up heeft altijd een pH-waarde, die reageert op die van jouw huid. Daarom verandert make-up altijd wat van kleur als je ze aanbrengt. Bij pH-geactiveerde make-up gebruikt de fabrikant een grotere hoeveelheid van de ingrediënten die de uiteindelijke kleur beïnvloeden. Zo valt het meer op dat het product van kleur verandert”, zegt Vandewalle.

De kleur van je huid of je lippen bepaalt mee het eindresultaat. “Make-up waarbij de pH geactiveerd is, is vaak wat transparanter, daardoor schijnt je huidskleur altijd wat door. Een blush kan zo koeler of warmer lijken afhankelijk van de huidskleur van het model. Bij een heel lichte huid met minder pigmentatie zal het eindresultaat wat feller en koeler zijn, terwijl een donkere huid warmere tinten zal produceren.”

“Meestal krijg je wel een zachte kleur”, zegt Vandewalle. “Dat is een voordeel aan pH-geactiveerde make-up. Je kan er maar moeilijk iets fout mee doen. Al kunnen sommigen het resultaat soms wel te subtiel vinden." Nog anderen vinden het wel wat lastig dat je niet kan voorspellen met welke kleur je zal eindigen. “Daarom zou ik dat als professional ook nooit gebruiken”, zegt Vandewalle: “Ik gebruik bijvoorbeeld een bepaalde blush om een grauwe schijn op de huid te voorkomen. Zo kan je niet redeneren bij pH-geactiveerde make-up.”

Is zo'n toverproduct wel gezond?

En is het wel gezond voor je huid, zo’n ‘toverproduct’ met straffere ingrediënten? Geen zorgen, zegt Sarah Lebeer, professor Microbiologie aan de UAntwerpen. “Make-up beïnvloedt altijd de pH-waarde van je huid, maar is altijd grondig getest. Het is wel een feit dat deze make-up de pH-waarde van je huid tijdelijk nog meer kan beïnvloeden. Of dat effect groot of klein is, is nog niet wetenschappelijk onderzocht.”

“Als je een gevoelige huid hebt, let je dus best een beetje op. Lees de ingrediëntenlijst en wees voorzichtig met bewaarmiddelen en chemische stoffen zoals sulfaten.” En blijf je huid altijd goed reinigen, zegt Vandewalle. “Ik heb zelf nog nooit iemand slecht weten reageren op pH-geactiveerde make-up.”

Enkele populaire voorbeelden

Wil je zelf eens aan de slag met pH-geactiveerde make-up? Deze producten veroorzaakten een ware stormloop en vind je (met een beetje geluk) bij de parfumerie in de buurt.

Dior Lip Oil 29,95 euro bij Douglas

Youthforia BYO Blush 35 euro bij Amazon

Clinique Almost Lipstick - Black Honey 22,90 euro bij Ici Paris XL

Tom Ford Soleil Lip Blush 55,00 euro bij Parfuma

M.A.C Glow Play Lip Balm 22,90 euro bij Ici Paris XL

