Gwyneth Paltrow verschijnt in stijl voor het gerecht. Overzicht van iconische modemomenten in de rechtbank

Actrice Gwyneth Paltrow wordt bejubeld voor haar outfits in de juridische zaak die momenteel tegen haar loopt. Maar hoe kleed je je het beste wanneer je moet voorkomen? En welke iconische modemomenten vonden er nog plaats in de rechtbank? Moderedacteur David Devriendt overloopt ze, van Cardi B tot Lindsay Lohan: “Er wordt vaak ingespeeld op de look van het onschuldig bloempje.”

Momenteel staat actrice Gwyneth Paltrow (50) terecht voor een ski-ongeval in 2016, waarbij ze botste met Terry Sanderson, een optometrist. Volgens Sanderson raakte Paltrow hem en pleegde ze daarna vluchtmisdrijf. Hij eist 300.000 dollar voor de schade die hij aan het ongeval overhield, waaronder permanente hersenschade, gebroken ribben en ‘emotionele stress’.

Paltrow kleedt zich in ‘stiekeme luxe’

Het proces is momenteel volop gaande, maar ook de outfits van Paltrow krijgen de nodige aandacht. Devriendt: “Paltrow komt voor mij heel authentiek over in de rechtbank. Ze kleedt zich in de ‘quiet luxury’ stijl die we van haar gewend zijn. Je ziet dat het heel duur is, maar het geheel blijft subtiel. Ze kleedt zich respectvol naar de rechtbank toe, in de zoektocht naar waarheid.”

“Ook niet onbelangrijk: ze is bijna van kop tot teen gekleed in haar eigen label. Een slimme zet, want ze weet natuurlijk dat het proces door miljoenen mensen bekeken en gevolgd wordt.”

Hoe kleed je je best voor een rechtszaak?

“Je zou kunnen zeggen dat kleding er niet toe doet, dat het draait om wat je gedaan hebt en de rechtspraak”, zegt Devriendt. “Maar eerste indrukken zijn belangrijk om goed over te komen bij de jury en rechter. Dat is ook bij sollicitatiegesprekken het geval. Beklaagden spelen daar dus vaak op in en kleden zich naar de gelegenheid. Met respect voor de zaak en respect voor de democratie.”

Ook advocaten blijken vaak kledingadvies te geven aan hun cliënten. “Als je kijkt naar de kledij van vrouwen zien we vaak dat er wordt ingespeeld op de look van het onschuldig bloempje. We hebben iets mispeuterd, dus we gaan ons wat braver kleden in de hoop een andere indruk te maken.”

Devriendt gaat verder: “Denk aan Britney Spears die plots heel sobere jurken naar de rechtbank droeg met strakke snit. Dat stond heel ver weg van haar sexy imago als stoeipoes. Idem voor Paris Hilton, die al meerdere keren voor het gerecht moest verschijnen. Zij kleedde zich heel sober en in business stijl. Haar looks stonden in groot contrast met wat ze normaal draagt. Geen shocking pink, bont en bling bling, wel zwart-witte tenues met Louboutins.”

Quote In een tuttige cardigan had Lindsay Lohan veel van haar geloofwaar­dig­heid verloren. Mode-expert David Devriendt

Authenticiteit boven

Gedurende een bepaalde periode moest Lindsay Lohan ook regelmatig voor de rechtbank verschijnen. Devriendt: “Je zag dat de kleren die zij aandeed, veel meer dan Paris Hilton, in lijn lagen met wie ze was. Ze droeg blonde pruiken in Marilyn Monroe-stijl, polkadots en bleef vrij sexy gekleed. Met aansluitende jurken en hier en daar wat doorzichtigheid. Moest ze in een tuttige cardigan verschijnen, had ze veel van haar geloofwaardigheid verloren. Lohan had het imago van party animal, dus ik denkt dat het slim was om een iets meer gepolijste versie van zichzelf neer te zetten die toch niet té ver afstond van wie zij was.”

“De laatste jaren zien we dus wel dat mensen zich in de rechtbank meer kleden zoals ze echt zijn. Je wilt een goede indruk maken, maar je wilt wel authentiek overkomen. Gwyneth en Lindsay zijn daar een goed voorbeeld van. De jury en rechters kennen je vanuit de boekjes, dus als er een te grote kloof is tussen wat ze over die persoon weten en wie er voor hen staat, voelen ze zich misschien gemanipuleerd.”

“Ook Cardi B bleef dicht bij zichzelf toen zij in 2019 voor de rechtbank moest verschijnen. Met haar extravagante outfits vol bont, veren en grote hoeden maakte ook zij een fashion statement.”

“Ook over de outfits van Amber Heard in haar recente proces tegen acteur Johnny Depp werd veel geschreven. Ze droeg powersuits, waardoor ze er mannelijk en in control uitzag. Je ziet dat ze professioneel wil overkomen en serieus genomen wilt worden, maar toch met een slag van sexy rond haar.”

Laat het duidelijk zijn: hoe je je kleedt heeft een impact. Zéker in de rechtbank. “Aangezien het er in rechtszaken om draait geloofwaardig zijn, zorg je er dus best voor dat je niet fake overkomt met wat je aandoet. Ik denk dat Gwyneth Paltrow daar heel erg in geslaagd is.”

