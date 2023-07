Daarom was de stijl van Jane Birkin zo iconisch: “Soms liet ze kleedjes inkorten om haar slipje te laten zien”

Jane Birkin (76), wederhelft en muze van Serge Gainsbourg, is overleden. Het mythische figuur was en ís een mode-icoon pur sang : de tas die naar haar vernoemd werd is de beroemdste ter wereld. En het verhaal daarachter is al even legendarisch als het item zelf. “Janes ex-man reed de avond ervoor over haar rieten mandje.”

Ze stond bekend om haar turbulente relatie met artiest Serge Gainsbourg, maar baande eigenhandig een weg naar de top als zangeres en actrice. Toch waren het lang niet alleen haar carrière en liefdesleven die Jane Birkin zo populair maakten. Met haar even elegante als nonchalante stijl was de rebel voor op haar tijd, en zal ze nog tot lang na haar dood wereldwijd mensen blijven inspireren.

Schoolvoorbeeld van Franse je-ne-sais-quoi, maar eigenlijk Britse

Moderedacteur David Devriendt: “Als je aan Parisiennes vraagt om hun stijl te omschrijven, zeggen ze: dat kunnen we niet, wij zijn gewoon zo. Alsof je zo uit bed gerold bent, met een touch van nonchalance, maar toch de juiste hoeveelheid elegantie. Jane Birkin was en ís het boegbeeld van die Parisienne-stijl, maar ze was eigenlijk Britse (de actrice verhuisde eind jaren zestig naar Parijs voor haar acteercarrière, red.).”

“De looks van Birkin waren minimalistisch, maar misten nooit hun doel. Ze droeg de klassieke Franse stijl, met crochet en marinestrepen, maar met de durf en oneerbiedigheid van de Britse mode uit de jaren zestig en zeventig. Denk: korte shorts met hoge boots onder. Haar stijl was apart. Ze was een soort Parisian London girl, met wat invloeden van Saint-Tropez erbij gemixt.”

Volledig scherm © Sygma via Getty Images

Zo bombardeerde ze een rieten vissersmandje tot tijdloze trend

“Een voorbeeld van die aparte stijl is het rieten mandje dat altijd aan haar arm bengelde. Dat had ze in de jaren zestig gekocht in een vissersdorpje in de Portugese Algarve, en nam ze sindsdien overal mee naartoe. Om er appelen in te leggen op de markt in Londen, op vakantie naar de Côte d’Azur, in de luchthaven met Gainsbourg aan haar zijde of naar een galabal, als eyecatcher bij een glitterjurk.”

Volledig scherm Jane Birkin en echtgenoot Serge Gainsbourg in Londen in 1977. © Getty Images

“Het was haar passe-partout, en ze bombardeerde het item zo tot een trend die tot de dag van vandaag leeft. Jane had een stijl als geen ander, geen wonder dat iedereen haar kopieerde.”

Minder ‘out there’ dan Brigitte Bardot, maar evenveel sexappeal

“Birkin en Brigitte Bardot waren dé Franse mode-iconen uit hun tijd. Birkin was minder out there dan de ultravrouwelijke Bardot, maar wist toch sexappeal uit te stralen met haar tomboy-looks. Dat deed ze door bourgeois-elementen te combineren met hier en daar wat bloot, en door steevast voor de juiste snit te kiezen.”

“Ze werd vaak gezien zonder beha onder haar top, haar korte shortjes waren notoir, en soms liet ze kleedjes inkorten om haar slipjes te kunnen tonen. Ze was allesbehalve preuts, en een absolute voorloper in de seksuele revolutie van destijds.”

Volledig scherm Jane Birkin in Frankrijk, jaren zeventig. © Gamma-Rapho via Getty Images

Déze stijl die vandaag trendy blijft, werd door Birkin bedacht

De ‘French Girl Style’ blijft ook vandaag relevant en veelbesproken. “En Jane Birkin komt altijd terug als bron van inspiratie. Vanaf de jaren tachtig begon ze zich ook meer androgyn te kleden. Zo droeg ze veel witte bloezen, blazers, broeken gecombineerd met sneakers.”

De Birkin Bag is bijna identiek aan de Kelly Bag van Grace Kelly, en is eigenlijk per toeval ontstaan Moderedacteur David Devriendt

“Mannelijke items, gecombineerd met een vrouwelijke touch: de bloes was dan heel oversized en ze liet een aantal knoopjes open. De echte Parisienne-stijl. Dit is nooit helemaal uit de mode geweest, maar is vandaag weer supertrendy.”

Zó ontstond ‘s werelds beroemdste handtas

Ook de fameuze Birkin Bag blijft relevant, en is ‘s werelds bekendste en meest gegeerde handtas. “De Birkin Bag is bijna identiek aan de Kelly Bag van Grace Kelly, en is eigenlijk per toeval ontstaan. Het verhaal achter de iconische tas is ondertussen bijna mythisch geworden. Jane zou een vlucht nemen van Parijs naar Londen, en had zoals gewoonlijk haar kenmerkende vissersmandje bij. Maar haar ex-man had daar de avond ervoor met zijn auto overheen gereden.”

Volledig scherm Een Birkin-tas van Hermès in krokodillenleer. © AFP

“Birkin kreeg een upgrade naar eerste klasse. Toen ze haar mandje in de overhead cabin wilde zetten, viel het eruit. De persoon naast haar op de vlucht bleek een belangrijke baas bij Hermès. ‘Je hebt precies nogal moeite met je mandje’, merkte hij op, en de twee geraakten aan de praat. ‘Ik ben fan van de Kelly Bag, maar hij heeft niet genoeg zakken en is niet groot genoeg’, aldus Birkin. Op een spuugzakje van het vliegtuig begon ze te tekenen hoe haar ideale tas eruit zag, en de rest is geschiedenis.”

“De Birkin Bag was een enorm succes: het is vandaag de duurste en bekendste tas ter wereld. In tegenstelling tot Victoria Beckham, die er zo'n honderd zou hebben, had Jane telkens maar één tas in haar bezit. ‘Meer heb ik er niet nodig', zei ze.”

