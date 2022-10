Bambi-effect of liever een subtiele lift? Dankzij 'mascara cocktailing’ krijg je de wimpers die je wilt

De ene mascara is de andere niet, en niet elk exemplaar heeft hetzelfde effect op elk paar wimpers. De zoektocht naar De Ware kan lang en complex zijn. En zelfs als we er eentje vinden die ons bevalt, doet ie vaak tóch nog niet helemaal wat we willen. Daar bestaat een oplossing voor: ‘mascara cocktailing’. Wat is het precies, en hoe doe je het? Wij leggen het (oog)haarfijn uit.

Of je nu dat dramatische Bambi-effect begeert of je wimpers gewoon op subtiele wijze wilt benadrukken: de gemiddelde vrouw verslijt wel wat mascara’s in haar leven. In de eerste plaats omdat je het beauty-item in principe om de drie maanden moet vervangen om opgehoopte bacteriën en eventuele infecties te vermijden - of we die regel trouwens zelf altijd zo nauw volgen, laten we liever in het midden. Maar ook omdat dé perfecte mascara moeilijk te vinden is, zo leert ervaring, en veel vrouwen geven aan dat ze moeite hebben met het vinden van een favoriet waar ze keer op keer naar teruggrijpen.

De zoektocht naar de perfecte mascara is een lijdensweg

Want geef nu toe: de ene keer is de formule top, maar is het borsteltje dat allesbehalve. De andere keer is het juist omgekeerd. Of, je bent gek op hoe dik het product is, maar alles belandt na verloop van tijd onder je ogen ... De kans is trouwens groot dat de mascara waar jouw beste vriendin bij zweert bij jou helemaal niet doet wat ie moet doen. De dikte en structuur van onze wimpers zijn namelijk individueel en hebben daardoor niet allemaal baat bij hetzelfde product. Hence waarom de zoektocht naar de perfecte mascara zo’n lijdensweg kan zijn.

Volledig scherm © Pexels

‘Mascara cocktailing’ to the rescue

Geen wonder dus dat steeds meer make-upartiesten en beroemdheden beroep doen op een techniek die ‘mascara cocktailing’ genoemd wordt. Het principe is simpel: je mixt en matcht lagen van verschillende mascara’s totdat je het gewenste effect bereikt. Wachten totdat je eerste laag droog is om vervolgens nog een tweede (of derde, of vierde) aan te brengen is niet nieuw, dat deden we al langer. Maar verschillende mascara’s gebruiken voor die verschillende lagen, is een concept dat we nog niet eerder gehoord hebben.

Het ene borsteltje zorgt namelijk voor lengte, terwijl het andere juist ontworpen is voor volume of om je wimpers te krullen. Door verschillende mascara’s te combineren krijg je uiteindelijk het unieke resultaat waar jij naar verlangt, of je nu het effect van schokkende veel wimpers wilt, of liever een clumpy look. “Waarom praat niemand over mascara cocktailing?”, verzucht de TikTokker in onderstaande video, die de techniek voordoet.

(Lees verder onder de video.)

Hoe doe je het?

Begin met je ogen grondig te demaquilleren, zodat er zeker geen residu meer overblijft van een eventuele vorige make-uplaag. Optioneel kan je je wimpers krullen met een wimperkruller, al is dat geen must. Voor de eerste laag kies je best een mascara die je wimpers goed uit elkaar spreidt - als je daarvan houdt ten minste. Op die manier vermijd je ongewenste clumps in je wimpers. Begin bij de wortel en ga met het borsteltje in een zigzag-beweging over je lashes heen. Herhaal deze techniek een aantal keer tot je elke wimper behandeld hebt. Voor extra va-va-voom kan je, eens deze eerste laag droog is, nog wat extra product aanbrengen op het uiteinde van je wimpers.

De volgende stap in het proces? Massaal veel volume creëren. Wacht wel eerst tot de eerste agen goed droog zijn. Kies voor een mascara die specifiek focust op volume of een dikkere textuur heeft. Want nu je je wimpers gespreid hebt, is het veel moeilijker om je wimpers te verknoeien, lees: ze te doen samenklitten of er spinnenpoten van maken. Hoe meer lagen, hoe meer volume. Ready, set go! Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is op zoek gaan naar jouw gouden combo.

Lees ook: