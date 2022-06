Bloot, bloter, blootst: 8 modetrends regeren op de festivalwei (en de meeste zijn weinig verhullend)

Zon, muziek, frisse drankjes en een coole outfit: het is de droomcombinatie voor een geslaagde dag op de festivalwei. Voor dat eerste rekenen we op de weergoden, met dat laatste helpt onze moderedacteur David Devriendt een handje. Of je nu gaat dansen op Rock Werchter, Paradise City, Dour Festival, Tomorrowland, Pukkelpop of WECANDANCE: met deze trends scoor je overal. Ook ná de festivals.

“Festivalmode is altijd een beetje bloter, opvallender en uitdagender dan de kledij die we in het normale leven dragen”, begint Devriendt. “Dat maakt de wei de plaats bij uitstek om te experimenteren met een knaller van een outfit. Toch dragen we tegenwoordig ook steeds vaker festivalkledij in het dagelijkse leven: het domineert de straten nu al.”

“Mode straalt vandaag meer fun uit. De jaren zeventig, negentig en de millenniumperiode zijn in en je kan zelf mixen en matchen met de elementen die je leuk vind. Dat maakt de mode tegenwoordig uniek: iedereen kan zijn eigen ding doen.” Deze zomer kijken we voor stijladvies verder naar omaatjes aan de kust, ballerina’s en Barbie. Onderstaande trends zal je op elk festival zien, maar draag je evengoed nadat het feestgedruis voorbij is.

1. Kort, korter, kortst

“Deze trend komt voort uit de bodypositivity-beweging en de blotebuikenhype. Extreem korte tops of bikinitops met een hemdje over: vroeger droegen we die enkel op festivals, vandaag zijn het volwaardige outfits. Beha’s of bikinibovenstukken met touwen of franjes aan: het is niet top om egaal in te bruinen, maar wel perfect voor op festivals.”

2. Cowboylaarzen

“De westerntrend is helemaal terug van weggeweest”, vervolgt Devriendt. “Die typische cowboylaarzen zijn weer overal. Ik ben gisteren naar de cinema geweest en alleen al daar zag ik vijf verschillende meisjes die een paar droegen. Ik voorspel dat je ze ook op de festivalweide overal zal zien, in klassiek bruin of in knotsgekke tinten, zoals rood en blauw. Ook zie ik veel witte botjes of boots met franjes.”

3. Crochet

“Van tops tot volledige setjes, vissershoeden en andere accessoires: gebreide of gehaakte mode is overal deze zomer, voorál op de festivalweide. Het is de ideale speelse outfit die comfortabel zit, maar waarmee je toch opvalt.”

4. Monochrome outfits

“Door een volledige outfit te dragen in eenzelfde kleur, creëer je een chiquere look. Ga liefst voor een knalkleurtje zoals felroze, groen of blauw.”

5. Doorzichtige jurkjes

“Je zou er niet meteen mee op straat rondlopen, maar op de wei scoor je er gegarandeerd mee: een doorzichtige jurk gecombineerd met een top, bikini of (in het geval van Vanessa Hudgens) een badpak eronder. Verschillende laagjes over elkaar heen is een bijzonder grote trend deze zomer. Het oogt fris, luchtig en sexy.”

6. Y2K

“De Y2K-stijl (van rond de jaren 2000, red.) blijft een gigantische trend. Denk: wijde parachutebroeken, maxirokken en drukke tops in gothic-stijl. Vind je die items iets te speciaal om op een gewone dinsdag te dragen, dan is de festivalweide de plaats bij uitstek om er eens mee te experimenteren.”

7. Minirokken

“Dankzij modemerk Miu Miu is de minirok weer helemaal terug. Jeans, beige of felle kleuren: minirokken in alle vormen en maten zullen de festivalweide domineren.”

8. Cut-outs

“Jurken en tops waarbij je dankzij cut-outs (stukjes weggeknipte stof, red.) enkele streepjes bloot ziet, zijn al een tijdje trendy. Deze zomer breken ze volledig door en ze zullen niet weg te denken zijn van de festivals.”

