Black tie, cocktail of casual chic? Dit trek je aan voor een trouwfeest + 15 handtassen die je outfit afmaken

Na jaren van uitstel is het trouwseizoen weer volop losgebarsten. Tijd om je in je mooiste feestoutfit te hijsen. Vermeldt de uitnodiging black tie, cocktail of casual chic als dresscode? Geen zorgen: met deze tips voorkom je dat je over- of underdressed op het feest arriveert.

Black tie

Black tie is met stip dé meest formele dresscode in feestland. Mannen worden in een strakke smoking verwacht. Vrouwen genieten iets meer keuzevrijheid. Op een evenement zonder diner kan ook een knielange cocktailjurk door de beugel. Draag er dan wel fijne panty’s onder. Staat uitgebreid tafelen op de feestplanning? Haal dan je sjiekste galajurk uit de kast en trek je mooiste hakken aan. Ga voor rustige kleuren die niet te veel de aandacht opeisen.

Bij een black tie dresscode maken de details het verschil. Zorg ervoor dat je haren, make-up en nagels piekfijn verzorgd zijn. Kies voor feestelijke (niet schreeuwerige) juwelen en laat je horloge thuis. Ook je favoriete crossbodytas is niet de meest geschikte feestgezel. Klem liever een elegante clutch onder de arm die bij je schoenen of jurk past. Drukke prints zijn een no-go, maar met een klassiek zwart exemplaar in luxueus suède, gestructureerd leder of velvet zit je altijd goed.

Cocktail

Toegankelijker dan black tie, maar nog steeds feestelijk en fancy: de cocktail dresscode is dé favoriet van heel wat trouwers. Begrijpelijk, want op je mooiste dag verwelkom je je gasten graag in hun paasbeste outfit, zonder dat ze compleet onherkenbaar zijn. Mannen verschijnen in een kostuum op het feesttoneel, vrouwen trekken een elegante jurk aan die boven de knie valt. Ook bij deze dresscode zijn blote benen niet zo gepast.

Met een little black dress scoor je altijd, maar durf gerust ook voor prints en kleur te kiezen. Geen fan van cocktailjurkjes? Een vrouwelijke jumpsuit staat minstens even chique! Je outfit mag trouwens best een tikje sexy zijn. Hoge hakken, een diepe decolleté of ruguitsnijding, je mooiste juwelen: uitpakken mag.

Wees niet bang voor een beetje blingbling. Een sprankelende clutch geeft jouw outfit dé perfecte finishing touch. Een echte must-have voor wie van een feestje houdt. Extra bonuspunten voor een exemplaar met afneembare schouderriem die je nadien even graag met een casual jeans combineert.

Casual chic

Casual chic houdt het midden tussen toegankelijk en netjes. Iedereen ziet er nét wat chiquer uit dan gewoonlijk, zonder dat gasten hoeven uit te pakken met lange galajurken of smokings. Voor mannen is een chino met een mooi hemd de perfecte feestcombo. Als vrouwen kan je alle richtingen uit. Jij hebt vast wel een basisstuk in de kleerkast hangen om op voort te bouwen. Werk een feestelijke rok of een elegante broek af met een geprinte blouse en je bent klaar om naar het feest te vertrekken. Hoge hakken of platte brogues? Alles mag, zolang het er maar netjes uitziet en jij er de hele avond op kan dansen.

Ook kleedjes blijven een feesthit en deze keer hoef je er zelfs geen panty onder te dragen. Midi of maxi? Aan jou de keuze! Zelfs je favoriete zomerjurk geef je met de juiste accessoires een feestelijke make-over. Investeer in een paar statement oorbellen of een stijlvolle handtas. Dat hoeft trouwens niet per se een clutch te zijn. Een exemplaar met elegante schakelketting, een bijzonder handvat of in een leuk materiaal oogt net zo mooi.

