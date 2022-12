Bij sprankelende feestdagen hoort een sprankelende handtas: 15 exemplaren die je outfit compleet maken

Vergeet trends: 'cores' bepalen tegenwoor­dig hoe de jeugd zich kleedt. Vogue: "Cores zijn het nieuwe 'chic'"

Er is iets opvallends aan de hand in de modewereld. Niet de trends, maar ‘cores’ bepalen wat het jonge volkje draagt. Wie team barbie of ballerina core is, kleedt zich – u raadt het al – zoals een barbie of een ballerina. En de lijst aan cores is eindeloos. Welke stijlen leven er, en waar komen ze vandaan? Een bont overzicht.

