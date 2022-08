Beschermt uv-werende kledij echt beter tegen de zon? “50% meer verkocht dan vorig jaar”

QUIZ. ‘Roken geeft een lelijke huid’ en ‘smeer tandpasta op puisten’. Kloppen deze beautymy­thes? Test je kennis

Wie mooi wil zijn, moet regeltjes volgen. Eet geen chocolade als je geen puistjes wil en pluk je grijze haren niet, want anders groeien er meer terug. Maar niet achter elk regeltje schuilt waarheid. Wat is feit en wat is fabel? Test hier je kennis over tien populaire schoonheidsmythes. Per mythe geeft een expert ter zake nog verduidelijking. Hoeveel scoor jij op tien?

15 juli