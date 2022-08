Ben jij een Leeuw, Weegschaal of Maagd? Ontdek welke handtas bij je sterrenbeeld past

Zwemmen zonder zorgen: deze badpakken en bikini's zijn ‘period proof’

Zwemmen als je ongesteld bent: nog steeds doen veel vrouwen het liever niet. Want maandverband in je bikini is geen optie, en niet iedereen vindt tampons of menstruatiecups even comfortabel. Steeds meer merken lanceren daarom zwemkleding die tegen een stootje (of rode vlek) kan als je menstrueert.

27 juli