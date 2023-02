“Begin al te smeren op deze leeftijd.” Experten geven tips tegen de ‘kalkoennek’ en andere rimpels in de hals

Stijlvol van de piste tot op de après-ski? Dit zijn de trends van het moment: “Het skipak maakt een comeback”

De eerste echte sneeuwval van 2023 is een feit. En of je nu naar Lapland, de Alpen of bij ons naar de Ardennen trekt, daar heb je een goede ski- of snowboard-outfit voor nodig. Op de ski-piste draait alles rond flashy kleuren. Ernaast mag je je induffelen met alles fleece. Met deze must haves trotseer je de koude in stijl.