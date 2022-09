Angst voor hoge energiefactuur leidt tot rush op thermisch ondergoed: nu al tot zevenvoudige meerverkoop

Bibedi-babedi-boo: Disneyland Paris tovert oud bouwzeil om tot unieke tassen (en die koop je hier)

We weten het allemaal: aan gadgets en souvenirs geen gebrek in Disneyland Paris. Maar nu brengt het Franse park wel heel bijzondere items op de markt: tassen gemaakt van het gigantische doek dat voor het iconische kasteel van Doornroosje hing tijdens de renovatiewerken. Elk exemplaar is uniek, maar je zult snel moeten zijn om eentje te bemachtigen, want op is op.

6 september