Angèle schittert hele tour lang in op maat gemaakte outfits van Chanel: “Kinderdroom die uitkomt”

Onze eigenste Angèle is aan de wereldtour van haar nieuwe album begonnen. En schitteren zal de blondine ongetwijfeld doen op het podium: alle outfits die ze zal dragen zijn op maat gemaakt door Chanel. “Dankzij deze collectie heb ik mijn complex over mijn benen kunnen overwinnen”, getuigt de zangeres. Benieuwd naar haar outfits? Wij mogen alvast een voorproefje geven.

Angèle is stilaan op weg de wereld te veroveren: ze heeft haar eigen documentaire op Netflix, ze mocht al de studio in kruipen met wereldster Dua Lipa en is sinds 2020 ambassadrice van het Franse luxemerk Chanel. Niet slecht voor een meisje uit het Brusselse Linkebeek.

Nonante-Cinq

En die samenwerking met Chanel krijgt nu een bijzonder staartje. Niemand minder dan Virginie Viard, creative director van Chanel, ontwierp met en voor Angèle alle looks die ze zal dragen tijdens haar tour. En dat is een primeur. Sommige stukken zijn geïnspireerd op de ready-to-wear lente-zomercollectie van het merk uit 1995, als ode aan het geboortejaar van Angèle en de titel van haar laatste nieuwe album, ‘Nonante-Cinq’. Het gaat om een dozijn outfits in verschillende kleuren en materialen, van tweed tot lovertjes, met accessoires van laarzen tot zonnebrillen.

Kinderdroom die uitkomt

Het is de eerste keer dat Virginie Viard kleding op maat maakt voor een artiest — een eer waar Angèle dus best fier op mag zijn. “Ik ben zo’n ongelofelijke gelukzak. Virginie is zo menselijk dat ik soms vergat dat het om Chanel ging, terwijl we de collectie aan het ontwerpen waren. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, dat was in maart 2020, hadden we een instant connectie. Ik vertelde haar dat het mijn kinderdroom was om te mogen touren in Chanel, en zij antwoordde: wanneer beginnen we? Door de pandemie ging mijn tour helaas niet door.”

“Een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd om het Patrimoine van Chanel te bezoeken, waar alle archieven zich bevinden. Ik was op dat moment bezig met mijn album ‘Nonante-Cinq' op te nemen, en het was magisch. Uiteraard bladerde ik meteen naar het jaar 1995, want ik wilde zien wat men ontwierp toen ik geboren werd. Plots werd alles duidelijk: de collectie paste zo goed bij mijn persoonlijke stijl en had ook nog eens een link met mijn album en geboortejaar. De 1995-collectie heeft mij geïnspireerd, en ik draag hem sinds december als promo voor mijn album.”

“Complex over mijn benen”

En haar lievelingsoutfit? “Moeilijke vraag, ik vind ze allemaal zo mooi. Nadat we alle outfits ontworpen hadden, beseften we trouwens ook dat we ze onderling konden mixen en matchen, en dat vind ik geweldig. Afgezien van festivals draag ik normaal altijd broeken op het podium, omdat ik mijn benen niet mooi vind. Maar dat complex heb ik kunnen overwinnen dankzij deze collectie. Ik ben gek op de kleine rokjes en shorts! Als ik echt eentje moet kiezen, ga ik denk ik voor de ‘light-up’-outfit: een short en top met pailletjes gecombineerd met laarzen.”

