5 tips voor een duurzamere kleerkast

Afval recycleren, ons energieverbruik beperken: we doen met z’n allen al heel wat inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En ook met je kleerkast kun je makkelijker wat duurzamer omspringen. Vijf tips voor een betere garderobe, op alle vlakken.

1. Shop in eigen kast

Sta je elke ochtend voor je kast te dralen, om dan toch weer in hetzelfde plunje op het werk te verschijnen? Dan is het hoog tijd om een grote schoonmaak te houden. Sorteer al je kleding voor elk seizoen en groepeer. Maak een stapeltje met items die je geregeld draagt, items die je niet meer draagt maar waarmee je iemand anders blij mee kunt maken en stuks die versleten of kapot zijn. Zo krijg je al een veel helderder beeld van wat je hebt. Maak vervolgens nieuwe, verrassende combinaties.

2. Stel je eigen capsulekleerkast samen

Als je toch aan het sorteren bent, kun je er beter meteen met de grove borstel doorheen. Een capsulekleerkast is een garderobe die bestaat uit een dertigtal kledingstukken die je onderling allemaal kunt combineren. Schoenen en accessoires tellen niet mee. Zorg ervoor dat elk item minimaal op vijf verschillende manieren te combineren is. Te drastisch? Hang dan bijvoorbeeld een goede mix van 30 van je favoriete kledingstukken in de kast en berg de rest op, bijvoorbeeld op zolder. Grijp je nooit meer terug naar wat op zolder ligt, dan kun je prima verder met die beperkte selectie.

3. Was minder maar beter

De manier waarop je kleding behandelt, bepaalt de levensduur. En hoe langer iets meegaat, hoe duurzamer. Hang bijvoorbeeld je gebreide trui of vest gewoon buiten om te verluchten, in plaats van hem meteen te wassen. En behandel vlekken op je kleding voor met een speciaal, bij voorkeur ecologisch product. Zo kan de machine op een lagere temperatuur en mag de wasbeurt iets korter duren.

Een korte, koude wasbeurt is trouwens sowieso beter. Voor je kledij, want de kleuren en het materiaal blijven beter intact. En voor het milieu, want zo komen er minder microplastics in het afvalwater en in de oceanen terecht.

4. DIY

Gooi een kledingstuk niet meteen weg als er een knoopje ontbreekt of de naad gescheurd is. Met een beetje oefenwerk repareer je zoiets makkelijk zelf. Om gaatjes in je kleding te voorkomen, is het belangrijk om je kast droog en motvrij te houden.

5. Check het label

Toch zin om jezelf eens te verwennen met iets nieuws? Koop dan wel bewust. Bij de productie van een duurzaam kledingstuk wordt meer rekening gehouden met de werkomstandigheden en het milieu. Check zeker het label: waar en waarvan is het stuk gemaakt? In hoeverre zijn de gebruikte materialen gerecycleerd of natuurlijk? Biologisch katoen, biologisch linnen of lyocell (kunstmatige vezel op natuurlijke basis) zijn bijvoorbeeld duurzamere materialen.

En duurzaam betekent trouwens niet duurder. Vandaag zijn er al een paar betaalbare merken die flink wat inspanningen doen op ecologisch vlak, door bijvoorbeeld te werken met 100% gerecycleerde grondstoffen en hun textielafval tot een minimum te reduceren.

Volledig scherm © Jules

Mode met een missie

Het Franse JULES is zo’n pionier. Het merk brengt betaalbare mode en wil zowel op ecologisch, sociaal als maatschappelijk vlak een positieve impact hebben. Mens en natuur opnieuw verbinden: dat is, naast stijlvolle kleding ontwerpen, hun voornaamste doel. En omdat mode ook leuk moet en mag zijn, is ‘désidurabilité’ een van hun mantra’s. Een combinatie van ‘désir’ en ‘durabilité’, oftewel: de kleding van Jules is speels, maar zinvol en duurzaam. En ook aan de capsulekleerkast is gedacht. ‘Le parfait by Jules’ is een duurzaam geproduceerde capsulecollectie met een paar goede, tijdloze basics. Het perfecte T-shirt, de perfecte chinobroek, het perfecte hemd en de perfecte trui: je goed kleden hoeft niet moeilijk te zijn.

Benieuwd hoe goede mode voelt? Shop de collectie ‘Men in progress’ online of in een van de 13 winkels van JULES in Vlaanderen.