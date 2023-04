“5 keer goedkoper dan een gelmanicure.” En net zo mooi? Onze beautyredactrice test 3 DIY-nagelkits

Sterren als Cardi B, Hailey Bieber en Kylie Jenner halen tegenwoordig vaker het nieuws met hun nagels dan omdat ze iets verwezenlijkt hebben. Niet alleen de outfits worden beoordeeld na belangrijke evenementen zoals het Met Gala of de Oscars, maar ook de nagellak.

Om maar te zeggen: manicures zijn meer dan een pampermomentje geworden. Ze zijn een accessoire - net zoals je handtas of juwelen dat zijn. Beheerst en minimalistisch, of net heel uitbundig en extravert? Lieflijk en girly in allerlei tinten roze, of eerder stoer en grafisch? Ze zijn een manier om jezelf uit te drukken. Dat maakt nail art ook zo populair: het laat een stukje van je persoonlijkheid zien. Oké, en het staat ook nog eens leuk.

Overal werken salons met wachtlijsten, sommige houden zelfs klantenstops. Wie hoopte nu een afspraak te regelen voor binnen twee weken, komt bedrogen uit. Het nadeel? Het duurt ontzettend lang - voor een BIAB - of gelmanicure met nail art trek je best anderhalf uur uit - en het kost je een lieve duit. 90 euro is zelfs geen uitzondering.

Niet meer dan een stickertje op je nagels

Al is er ook goed nieuws: je hoeft niet per se een lening aan te gaan of een half dagje verlof te nemen als je een nieuw kunstwerkje op je nagels wil. Tegenwoordig is er een hele makkelijke manier om het gewoon zelf thuis te doen. In een - nu ja - handomdraai. Hoe? Met stickers.

Het concept is geniaal. In plaats van te knoeien met nagellak, die de helft van je tijd meer onder je nagel zit dan erop en bovendien veel te lang moet drogen - hou je het simpel met één stap: gewoon een stickertje plakken. Zelfs de grootst nagelkluns heeft dit in de vingers: je kiest de breedte die het dichtst overeen komt met je eigen nagel, idealiter nét een beetje kleiner, en kleeft de sticker erop. Eventuele restjes vijl je weg en klaar is kees. Klinkt fantastisch, maar werkt het ook? Beautyredactrice Sophie probeerde er alvast de mooiste voor jullie uit.

ProNails, Nail Icons, 12,95 euro bij pn-selfcare.com

Deze nagelstickers blinken uit in hun eenvoud. Niet wat de designs betreft - die zijn lekker vrolijk en uitbundig - maar in het aantal stappen. Behalve de stickers zelf heb je niets nodig, tenzij misschien een laagje topcoat zodat alles extra lang blijft zitten.

De kwaliteit verrast me: de stickers brengen super makkelijk aan en zien er (k)levensecht uit. Alleen wie mijn nagels héél nauwgezet bestudeert, ziet dat ik de sticker op mijn ringvinger net een tikje scheef geplakt heb. Maar eerlijk is eerlijk: recht lakken lukt me ook niet altijd.

Quote Verwijde­ren doe je simpelweg met nagellakre­mo­ver. Sophie

Omdat de stickers zo dun zijn, merk je amper dat je ze draagt. Dat voelt fijn, maar dunne of broze nagels krijgen dus niet de extra versteviging die je bij gellak bijvoorbeeld wel hebt. Na ongeveer 8 dagen blijven mijn haren zo vaak onder de randjes van de stickers haken dat het tijd is om te verwijderen. Handig: dat doe je trouwens gewoon met nagellakremover. En wat geduld, want voor het beste resultaat laat je je nagels toch zeker een minuutje of drie weken.

Tip: zijn je nagels niet extreem lang? Knip de stickers dan in twee, zo kan je met één exemplaar maar liefst twee nagels bestickeren. Ook leuk is om ze te combineren met gewone nagellak of selfgel van ProNails. Op die manier haal je extra veel manicures uit één pakje.

The Coucou Club, Semi-Cured Nail Wraps, 19 euro bij thecoucouclub.com

Geen groot schilderstalent? Hoeft helemaal niet. Met deze leuke stickers tover je in een mum van tijd enkele mooie penseelstreken op je nagels. Wat ze zo bijzonder maakt, is dat ze semi-cured zijn. Lakjargon voor: gemaakt van echte gellak. Daardoor zijn ze wat dikker, maar je krijgt er wel salonkwaliteit voor in de plaats.

Als het snel moet gaan, kan je ze zo gebruiken - opplakken en klaar - maar liefst doe je ze even onder de LED-lamp. Zo harden ze extra uit en blijven ze nog beter zitten. Bovendien krijg je zo wat extra stevigheid: mijn nagels voelen na het aanbrengen supersterk. En niet onbelangrijk: het design is helemaal mijn ding: minimalistisch, maar toch met een gezonde dosis fun.

Quote Netjes vijlen is een uitdaging. Sophie

Ik haal probleemloos 10 dagen voor de randjes wat beginnen loslaten. Met nog een laagje topcoat gevolgd door 60 seconden onder de lamp erbij kan dat zelfs tot twee weken oplopen. Alleen aanbrengen is net iets meer gedoe. De gel maakt de stickers iets elastischer. Handig, want zo kan je de vorm een beetje manipuleren totdat die perfect aansluit op het nagelbed, maar het maakt netjes vijlen een uitdaging. Verwijderen gaat prima met aceton en het bijgeleverde houten stokje. Gebruik nadien nog een wattenschijfje met dissolvant om ook de laatste lijmrestjes te verwijderen.

Tip: Heb je korte nagels? Let dan even op met welke set je koopt want niet alle designs komen even mooi tot hun recht. Zo valt het het bovenste bolletje van deze yin-yang stickers bijvoorbeeld net te hoog voor mijn nagel.

Gimeau, Nail Art Manicure Stickers, 18 euro bij gimeau.com

Voor de meest trendy nagelstickers moet je bij Gimeau zijn. Het merk blinkt uit in hippe designs. Van toffe ombre manicures tot strakke grafische creaties: iedereen vindt er wel iets naar zijn smaak. Ook deze stickers zijn semi-cured en gemaakt van gellak. Ze blijven op zich prima zitten zonder UV-lamp (ze zijn namelijk al voor 60% uitgehard) maar doen het toch net dat tikje beter mét (onder de lamp haal je namelijk 100%).

Aanbrengen is een eitje: kies de vorm die net een tikje kleiner is dan je nagelbed - je kan ze immers nog wat stretchen voor de perfect fit - en plak ze enkele millimeters boven je nagelriem. Knip ze meteen op maat, maar vijlen doe je idealiter pas nadat ze onder de lamp zijn geweest.

Quote De stickers zijn goed voor twee weken lang compliment­jes scoren. Sophie

Mijn enige issue is de maat. Het grootste formaat sticker is eigenlijk te groot voor mijn duimnagel. Dat is bij de andere nagelstickers niet anders, maar aangezien in dit setje iedere kleur dezelfde grootte heeft (in tegenstelling tot de andere merken, waar de designs verdeeld zijn over verschillende groottes), kan ik één kleur helemaal niet gebruiken - tenzij ik ‘m zelf op maat knip. En dat laatste ziet er helaas nooit zo mooi uit.

Kies je een setje waarbij elk design hetzelfde is, heb je dat probleem natuurlijk helemaal niet. Los daarvan zijn de stickers goed voor twee weken lang complimentjes scoren. Ik krijg zelfs de vraag of ik tóch weer naar mijn nagelstyliste ga (ze moest eens weten!).

Tip: voor 15 euro kan je ook een abonnement afsluiten. Eén keer per maand krijg je een nieuwe set. Als je weet dat je één set twee keer kan gebruiken en dat een normale gelmanicure zo'n 75 euro kost, is dat dus een prima prijs.

