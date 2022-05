12 trendtassen die je lentegarderobe een instant stijlupgrade geven

Is je kleerkast toe aan een lente-update? Met een hippe handtas geef je zelfs de meest eenvoudige outfit een makkelijke stijlboost. Een tas in maanvorm, met opvallende schakels, in een verrassend vierkant formaat of met een flinke portie blingbling? Deze handtassentrends sieren de catwalks en kan je zo kopiëren.

Maantas

De maanvormige handtas uit de jaren 70 is aan een echte comeback bezig. Niet verwonderlijk. De tas houdt het perfecte midden tussen stijlvol en nonchalant, is ruim genoeg voor je dagelijkse spullen én springt in het oog zonder overheersend te zijn. Precies wat wij van een handtas verwachten! Het mooist van al? De trendtopper, ook wel hobotas genoemd, komt in verschillende uitvoeringen. Sommige doen denken aan een volle maan, andere hebben meer weg van een croissant of halve maan. In tijdloos wit of een zomerse knalkleur? Een van deze knapperds wordt vast jouw nieuwe bondgenoot.

Vierkant

Goed nieuws voor de minimalisten onder ons: gestroomlijnde, gestructureerde tassen stalen de show op de catwalks en veroveren nu ook massaal de (online) winkelstraat. De perfecte tas om je office look extra cachet te geven, al komt de tas ook in speelse uitvoeringen die je casual outfit extra pit geven. Van boodschappentassen met grote logo’s tot tijdloze evergreens, in stevig crocoleder of katoen. Voor ieder wat wils!

Klein én praktisch

In tegenstelling tot de microtassen die een paar seizoenen geleden trending waren, hebben de grote designers dit seizoen gelukkig iets meer oog voor bruikbaarheid. Gelukkig maar. Want geef toe, aan een tas waarin amper je lipstick past, heeft niemand iets. Deze compacte tasjes zijn vederlicht én ruim genoeg om je smartphone, autosleutels en bankkaarten in op te bergen. Twijfel je over de kleur? Ga dan voor een zachte nudetint. Helemaal hip én de perfecte passe-partout.

Ketting

Schakelkettingen zijn een niet weg te denken handtassentrend. Niets mis met tijdloos fijn schakelwerk, maar echte fashionista’s kiezen graag voor een maatje meer. Hoe opvallender de schakels, hoe meer hipsterpunten je handtas wegkaapt. Bonuspunten voor handtassen met een afneembare schakelriem. Zo kies je zelf of je voor een opvallende of eerder casual look gaat.

Party

Feestjes en festivals: eindelijk mogen we weer onbezorgd plezier maken, zonder strenge maatregelen. Maak de verloren tijd goed met een feestelijke handtas om de arm. Fans van glitters, goud en parels kunnen hun hart ophalen aan deze blingblingtrend. Drie toppers die samen met jou de dansvloer onveilig maken.

