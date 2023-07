'Zwarte zaterdag' op de Europese snelwegen: hier wordt grootste hinder voorspeld en zo kan je je fileleed verkleinen

Mijn auto en ik Na 10 jaar opknappen heeft Oscar (69) veel bekijks met zijn Volvo P1800: “Er had van alles in geleefd, ratten, kippen, hele muizenfami­lies”

Als klein jongetje zat Oscar De Rijck (69) aan de televisie gekluisterd toen The Saint werd uitgezonden. Roger Moore reed in de serie met een sportieve Volvo P1800. “Moet ik ooit hebben”, zij hij toen. Bijna een halve eeuw later vond hij er één in een schuur. Die is inmiddels geschat op 60.000 euro, vertelt hij in deze reeks ‘Mijn auto en ik’.