Zo ver geraken deze elektrische auto's als het vriest

Hoe rijd je veilig met je elektri­sche wagen in de sneeuw? “De trekkracht is meestal een voordeel, maar niet op een gladde ondergrond”

Het is bijna krokusvakantie: voor heel wat Belgen hét moment voor een welverdiend weekje genieten in de sneeuw. Een avontuur dat steeds meer mensen ondernemen met een elektrische auto. Maar met een ‘EV’ in de sneeuw rijden is toch wel wat anders dan met een klassieke wagen. HLN-mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn kroop achter het stuur, zocht naar de limieten en legt uit waar je moet op letten. “Eén ding is zeker: als je begint te schuiven is er geen houden meer aan.”