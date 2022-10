Zo vaak mag je vriend, buur of kennis met je auto rijden zonder dat dit je dit aan je verzekeraar moet melden

Het heeft even geduurd, maar de deelauto raakt meer en meer ingeburgerd in het straatbeeld. Door het thuiswerk na corona, hoge brandstofprijzen en stevige aankoopprijzen voor een (elektrische) auto stappen meer en meer gebruikers in het deelauto-systreem. Momenteel maken 200.000 chauffeurs gebruik van een deelauto. Dat is een verzevenvoudiging op vijf jaar tijd!

Hoe kun je autodelen?

Enerzijds zijn er autodeelbedrijven met een eigen vloot, zoals het bekende Cambio of Poppy. Daarbij kun je vaak je deelauto achterlaten op een andere plek dan waar je vertrokken bent, het zogenaamde free floating autodelen. Bij roundtrip autodelen breng je je auto terug naar het ophaalpunt.

Er zijn ook autodeelorganisaties zonder eigen wagens, die een online platform hebben waarop eigenaars hun wagen kunnen verhuren. Je registreert je als auto-eigenaar op een onlineplatform, en deelt je auto met andere geïnteresseerden. Dit autodelen kun je een beetje vergelijken met AirBnB maar dan voor auto’s. Voorbeelden zijn Cozywheels, Getaround en Dégage.

Daarnaast kun je je auto natuurlijk als particulier ook gewoon delen met je buren of vrienden.

Hoe zit het met de verzekering?

Voor elk van deze manieren van autodelen is er meestal een aparte manier van verzekeren.

• De meeste autodeelbedrijven hebben een eigen verzekering. Wanneer je je registreert om hun auto’s te gebruiken, betaal je dus automatisch voor de verzekering. Omdat de deelorganisatie de verzekering afsluit en jij meestal geen wagen hebt, is er uiteraard geen invloed op je eigen verzekering.

• Cambio: Als gebruiker ben je tijdens de Cambio-ritten volledig verzekerd. Daarnaast is er ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bestuurder en een bijstandscontract in geval van pech of ongeval.

• Poppy: deze verzekering omvat Burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstandsverzekering en bestuurdersverzekering.

Wil je je eigen autoverzekering stopzetten? Deze stappen moet je ondernemen.

Quote Is het niet duidelijk hoe je auto verzekerd is op het deelplat­form, neem dan contact op met je eigen verzeke­rings­maat­schap­pij. Birgit Verbruggen, Independer.be

Onlineplatformen om een auto te delen

Als je je eigen auto verhuurt via een deelplatform, dan moet je zeer goed de verzekeringsvoorwaarden checken. Als je je Lynk & Co-auto uitleent via het gelijknamige platform, dan zorgt het platform volledig voor de verzekering. De premie wordt betaald door de lener en is onderdeel van de huurprijs. Van zodra je je aansluit bij een autodeelorganisatie, kun je een beroep doen op speciale autodeelverzekeringen. Daardoor zijn zowel de gebruikers als je auto goed verzekerd. De aansprakelijkheid verschilt wel sterk van aanbieder tot aanbieder. Sommige autodeelorganisaties hebben bijvoorbeeld een eigen omniumsysteem, waardoor je niet verplicht bent zelf een omnium te nemen.

“Is het niet duidelijk hoe je auto verzekerd is op het deelplatform, neem dan contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij”, raadt Birgit Verbruggen van Independer.be aan. “Uiteraard ben jij er als eigenaar verantwoordelijk voor dat de verzekering in orde is.”

Hoeveel kost een eigen autoverzekering voor jou? Simuleer het hier.

Wat als je gewoon je auto deelt met je buren?

Birgit Verbruggen van Independer: “Als je buurman of buurvrouw maar heel af en toe met je auto rijdt, dan moet je dit niet melden aan de verzekeraar. Af en toe betekent concreet: minder dan drie keer per maand. Rijdt je buurman elke week met je auto naar de supermarkt, dan moet je hem wél in je verzekeringspolis laten opnemen. Weet wel dat als hij of zij een ongeval veroorzaakt met je wagen, je bonus-malus en dus ook je verzekeringspremie stijgt.” Deel je jouw auto met je zoon of dochter die een voorlopig rijbewijs heeft? Dan zijn dit de gevolgen voor je verzekering.

