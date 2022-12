Zo rijd je de motor van je auto goed warm, ook met een ‘lastige’ plug-inhybride

MobiliteitMoet je in de winter voorzichtig zijn met een motor en wachten tot die op bedrijfstemperatuur is? En hoe doe je dat, zeker met plug-inhybrides die vaak plotseling heel hard moeten werken?

Veel autofabrikanten beweren dat een verbrandingsmotor niet meer voorzichtig op bedrijfstemperatuur hoeft te worden gebracht. Volgens hen komt dat dankzij de hoge normen voor de fabricage van de motoren, en de materiaalkeuze. Maar als je lang van je motor wil genieten, moet je daar volgens het gerenommeerde Duitse blad ‘Autobild’ niet te veel naar luisteren.

Stroperige motorolie

Volgens het Duitse magazine moet élke motor worden opgewarmd om slijtage tot een minimum te beperken. Want hoewel het afhangt van het type olie en de viscositeit, is koude motorolie meestal veel dikker en stroperiger dan motorolie op bedrijfstemperatuur. Bij een koude start duurt het langer voordat de olie uit de carterpan naar de lagers en smeerpunten van de motor en turbocompressor wordt gepompt. Als je direct na het starten gas geeft, riskeer je onvoldoende smering op belangrijke onderdelen.

Quote Start eerst de motor en doe dan de gordel om. Wie zich aan deze kleine regel houdt, doet veel goeds voor de motor.

Het resultaat: meer slijtage en in het ergste geval zelfs motorschade. Dit geldt natuurlijk ook voor koude starts in de zomer, maar nog meer bij winterse temperaturen. Een belangrijke tip hierbij: start eerst de motor, doe dan de gordel om. Wie zich aan deze kleine regel houdt, doet veel goeds voor de motor. Maar zelfs als de olie alle belangrijke smeerpunten in de motor of in de turbocompressor heeft bereikt, mag de motor niet meteen vol worden belast.

Een verbrandingsmotor bestaat uit meer dan duizend onderdelen die zijn gemaakt van een grote verscheidenheid aan materialen. Al die componenten gaan dan ook met verschillende snelheden uitzetten als ze warm worden. Zo worden de zuigers heel snel opgewarmd door de verbranding in de cilinder, terwijl dat langer duurt bij de cilinderwanden, die deel uitmaken van het motorblok. Daardoor wordt de speling, ofwel de afstand tussen de zuigers en de cilinderwanden, te klein en dat betekent extra slijtage.

Niet opwarmen als auto stilstaat

Ook de cilinderkop is vaak van een ander materiaal gemaakt dan het motorblok. Wanneer de componenten niet de kans krijgen om gelijkmatig uit te zetten, kunnen er in de buurt van de cilinderkoppakking lekken optreden. Ook kunnen spanningsscheuren in de cilinderkop ontstaan. Zolang de motor de bedrijfstemperatuur nog niet heeft bereikt, moeten de toerentallen in het onderste derde deel van het toerentalbereik blijven.

Tegelijkertijd is het raadzaam om geen plankgas te geven. Het opwarmen mag niet als je stilstaat. Dan kunnen niet alle componenten zo snel en goed opwarmen als zou moeten. Ook is het schadelijk voor het milieu en kun je er in een flink aantal landen een boete voor krijgen.

Hybride motor

Eerst de motor opwarmen en dan pas vol gas geven gaat lastig met een plug-inhybride. Want hoe kun je de brandstofmotor van een plug-inhybrideauto rustig warmrijden, als je vooral op de elektromotor rijdt? Maar daar hoef je volgens technisch redacteur Cornelis Kit van Autoweek niet zo bang voor te zijn.

De vraag naar vermogen valt meestal wel mee als de motor tijdens een rit wordt wakkergeschud. Hoewel de kans aanzienlijk is dat zoiets gebeurt wanneer je op een buitenweg of zelfs op de snelweg rijdt, valt de vraag naar vermogen in die situatie wel mee. Je rijdt dan immers met constante snelheid, en dan is de belasting voor de krachtbron niet extreem. In de stad met veel optrekken en afremmen, is de slijtage groter.

Katalysator op temperatuur

Wel zul je merken dat de motor vaak langer door blijft draaien als hij in principe op temperatuur is en ook de accu voor een groot deel is opgeladen. Vooral als je na een rit op de snelweg vlak na het aanslaan van de brandstofmotor in de stad rijdt en verwacht dat de auto wel weer op elektromotor verdergaat. De reden is eenvoudig: de katalysator komt op deze manier ook op bedrijfstemperatuur.

Quote In de eerste drie minuten na een koude start stoot een voertuig meer vervuilen­de stoffen uit dan als je duizend kilometer met een warme motor rijdt.

Dat vergt vaak meer tijd dan het op bedrijfstemperatuur brengen van de verbrandingsmotor. Emissiecontrole werkt tot honderd keer slechter als de krachtbron koud is. In de eerste drie minuten na een koude start stoot een voertuig meer vervuilende stoffen uit dan bij het rijden van duizend kilometer met een warme motor. Je moet dus eerder de katalysator dan de plug-inhybridemotor warm rijden.

Voorzorgsmaatregelen

De ontwikkelaars van stekkerhybrides hebben volgens AutoBild diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de levensduur van de verbrandingsmotor te verlengen. Plug-inhybrides van Audi (identiek aan veel modellen van Volkswagen) hebben onder meer gemodificeerde cilindervoeringen en zuigerveren, evenals een sensor die de kwaliteit van de olie meet. Zo kan een motor die langer stilstaat meer vocht in de olie verdragen. Zodra de motor op bedrijfstemperatuur is, zal dat vocht verdampen.

Bij normaal rijgedrag hoef je je in ieder geval niet druk te maken over het rijden met een nog koude verbrandingsmotor van een plug-inhybride.

