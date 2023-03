Zo gaan toekomstige Peugeots er uitzien

Volgens Peugeot brengt de in Parijs getoonde Inception een optimistische toekomstvisie tot uitdrukking. Dat komt goed uit, want tijdens de presentatie in een galerie op een steenworp van de Place de la Bastille trekken op dat moment relschoppers letterlijk brandschattend door de straten van de Franse hoofdstad.

De vijf meter lange en slechts 1,34 meter hoge Inception is daarmee een lichtpuntje in een vrij dystopisch decor. Niet alleen letterlijk door de matglanzende lak, maar ook figuurlijk doordat de auto deels is opgetrokken uit gerecyclede materialen, zoals resten stof en hergebruikt polyester. Dat is weer goed voor het milieu. In 2038 moet het Franse merk volledig CO2-neutraal zijn.

Nieuwe generatie i-cockpit

De Inception, die eerder werd onthuld in Las Vegas maar nu zijn Europese debuut beleeft, oogt fantastisch. Peugeot doet het al erg goed de laatste jaren qua design, maar dit model, dat enigszins lijkt geïnspireerd op de auto's van de Italiaanse ontwerper Giugiaro, beschikt over fantastische lijnen en is toch overduidelijk herkenbaar als een Peugeot.

De auto is voorzien van een nieuwe generatie van Peugeots roemruchte i-cockpit. Deze wordt gecombineerd met een zogeheten Hypersquare bediening die bestaat uit een scherm met vier ronde cellen in de hoeken van het stuur. Je kunt hiermee de bedieningselementen aansturen door met je duim te drukken of te scrollen, net zoals bij een mobiele telefoon. Een rond cluster in het midden zorgt van 360 graden informatie, waarmee de auto met onder meer omstanders kan communiceren.

Niet proefzitten

De stoelen zien er ook uiterst futuristisch uit en ook al mogen we niet proefzitten: volgens de ontwerpers zit het ook nog eens geweldig. De Inception is voorzien van twee elektromotoren die een gecombineerd vermogen van 680 pk (500 kW) ontwikkelen. Daarmee sprint de Peugeot van 0 naar 100 km/u in minder dan drie seconden. Met zijn 100 kWh-accu komt de auto in theorie 800 kilometer ver. Laden doet de auto ook heel snel: 150 kilometer in vijf minuten.

De Inception staat op het nieuwe STLA-platform, dat speciaal is ontwikkeld voor 100 procent elektrische auto’s. En hoewel de auto niet in deze vorm op de markt komt, is wel duidelijk dat de grille, het verlichte logo en het ‘Hypersquare’-stuur, de volgende generatie van de i-Cockpit, rond 2025 terug te vinden zijn op toekomstige modellen van het merk. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk om in dit concept een opvolger van de Peugeot 508 te zien.

