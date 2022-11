Zie jij plots ook overal fietsen met blauwe banden? Hier komen ze vandaan

Wie vaak in een stad komt, heeft het ongetwijfeld al opgemerkt. Sinds kort rijden er alsmaar meer fietsen met blauwe voorbanden rond. De schuldige is Swapfiets, een Nederlands bedrijf dat Europa aan het veroveren is. Maar wat doet Swapfiets precies? En kan jij er ook van profiteren? Wij zochten het uit. “Eigenlijk is het zoals Spotify, maar dan voor fietsen.”

Om het idee achter Swapfiets uit te leggen, moeten we terug naar 2014. Op dat moment zien vier Nederlandse studenten hoe leeftijdsgenoten regelmatig sukkelen met hun fiets. De remmen werken niet, de bel ontbreekt of de ketting is verroest. Samengevat, de fietsen zijn van een slechte kwaliteit. Dat brengt hen op een idee: waarom verhuren we zelf geen fietsen die altijd in orde zijn? Het eerste fietsabonnement ter wereld is geboren.

KIJK. Zie jij plots ook overal fietsen met blauwe banden? Zo zien de Swapfietsen eruit.

Hoe werkt het precies?

Het concept is eenvoudig. Voor een vast bedrag per maand krijg je een fiets die altijd werkt. Is er toch iets kapot? Dan zal Swapfiets de fiets binnen de 48 uur repareren, of voor een vervangfiets zorgen. Dat kan in sommige gevallen bij je thuis, maar ook in een van hun winkels.

Voorts heb je keuze uit drie soorten fietsen. Voor een gewone fiets met zeven versnellingen betaal je zo’n 19,90 euro per maand. Rijd je liever elektrisch? Dan kan je kiezen voor de Power 1 (59,90 euro per maand), die een rijbereik heeft van 80 kilometer en opgeladen is in vier uur. Als je echt grote afstanden moet afleggen, kan je ook de Power 7 huren. Die kost 79,90 euro per maand en heeft een bereik van 100 kilometer.

Wel belangrijk om te weten: als je een abonnement aangaat bij Swapfiets, kan je dat pas na zes maanden opzeggen. Wil je dat liever niet, dan betaal je zo’n 29,90 euro extra bij inschrijving. Ook als je meer dan 1.000 kilometer per maand fietst of de huurfiets gebruikt voor leveringen, betaal je een toeslag. In dit geval gaat het om 50 euro extra per maand.

Hoe zit het in België?

Swapfiets heeft zich al verspreid over heel Europa. Inmiddels telt het bedrijf meer dan 280.000 leden in Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook in ons land breidt het bedrijf zich uit. “Intussen rijden er al 10.000 Swapfietsen rond in België”, zegt Brand Manager Eline Berckmans. “We hebben servicegebieden in Gent, Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven.” Als je in zo’n servicegebied woont, kan Swapfiets je fiets thuis afleveren en repareren. Woon je niet in zo’n gebied? Dan kan je nog altijd op een Swapfiets rijden, maar kan het bedrijf niet naar je huis komen voor bezorging, reparaties of een vervanging.

Lees ook: