Zes cruciale adviezen wanneer je een auto wil huren op reis zonder jezelf onnodig op kosten te jagen

IndependerHuur je een wagen in het buitenland, dan moet je vaak een stevige franchise betalen als je een ongeval hebt. Maar is dat per se nodig? Of ben je ook nog gedekt door je eigen autoverzekering? Independer.be vertelt hoe je het voordelig aanpakt.

Behoorlijke hap uit je budget

... Dat is het huren van een wagen op reis zeker. Bovendien blijf je, tot op het moment dat je de sleutels in handen hebt, bestookt worden met bijkomende verzekeringsvoorstellen. Ook aan de balie van de verhuurfirma.

Een extra verzekering tegen eigen schade? Je franchise verminderen tegen een meerkost? Een bijkomende dekking tegen diefstal van je spullen in de wagen? Het kan allemaal, als je maar betaalt. Op den duur zie je door de bomen het bos niet meer. Dit is wat je écht moet weten.

Leestip: Laat je pret niet bederven door onvoorziene omstandigheden, maar bereid je goed voor. Dankzij deze checklist ben je helemaal klaar om zorgeloos op reis te vertrekken.

1. Geen dekking met eigen autoverzekering

Huur je een wagen in het buitenland, dan is je eigen Belgische autoverzekering nooit geldig voor dat voertuig. Je autoverzekering heeft namelijk enkel betrekking op je eigen wagen in ons land.

2. Welke verzekering moet je dan wel nemen?

Check vóór je je auto boekt goed welke verzekering standaard inbegrepen is bij de huur. In Europa ben je automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (materiële en lichamelijke schade aan derden) op het moment dat je een huurcontract ondertekent. Let op: buiten Europa is dat niet altijd het geval, en moet dat expliciet in het huurcontract staan.



Vermijd (zware) boetes: de regels omtrent navigatiesystemen en flitsmelders in het buitenland.

3. Wat is inbegrepen en wat niet?

Bij sommige huurmaatschappijen is de eigen schade, diefstal en schade door vandalisme inbegrepen in de huurprijs. Bij andere moet je soms wél nog een extra verzekering aanschaffen, de zogenaamde CDW (Collision Damage Waiver, die ook hieronder). Deze onontbeerlijke verzekering dekt de schade aan derden én de eigen materiële schade aan de wagen, al dan niet met een bepaalde franchise. Die franchise kan makkelijk oplopen tot 1.000 euro.

Je kunt dat risico (dus de franchise) vaak vooraf afkopen; de zogenaamde ‘Super Cover’. Maar weet wel dat je dagelijkse huurprijs dan fors de hoogte ingaat. Vraag je goed af of dat het wel waard is, want uiteindelijk is in veel Europese landen de kans op een ongeval eerder beperkt.

4. Verzeker je niet dubbel

Let er op dat je geen dubbele verzekeringen afsluit. Als je online via een boekingsplatform een verzekering afsluit als je je wagen huurt, gebeurt het soms dat de verhuurder je, als je het voertuig ophaalt, toch opnieuw dezelfde verzekeringen aanbiedt. Goed de kleine lettertjes lezen dus.



Lees ook: Wanneer moet je een internationaal rijbewijs aanvragen om te mogen rijden in het buitenland?

5. Voor wat staan al die afkortingen in je contract?

*ALI (Additional Liability Insurance) en LIS (Liability Insurance Supplement): aanvullende en dus duurdere aansprakelijkheidsverzekeringen, zodat het verzekerde schadebedrag in geval van ongeval of diefstal verhoogd wordt. Kijk goed na of dat concrete bedrag in het contract wordt vermeld.

*CDW (Collision Damage Waiver): deze onontbeerlijke basisverzekering dekt de schade aan derden én de materiële schade aan de wagen, al dan niet met een bepaalde franchise.

*LDW (Loss Damage Waiver): hiermee ben je verzekerd tegen diefstal van je wagen of schade door inbraak, al dan niet met een franchise.

*TDP (Theft and Damage Protection): een complete verzekering tegen diefstal en eigen schade. In het algemeen zeer nuttig.

*PAI (Personal Accident Insurance): bijkomende verzekering waarbij je extra verzekerd bent tegen bepaalde medische uitgaven (dokter, ziekenhuis), zowel voor jou als je passagiers. Als je een reisverzekering hebt, is dit niet nodig.

*PEP (Personal Effects Protection) en PEC (Personal Effects Coverage): een bagageverzekering, maar de vraag is of je die nodig hebt als je een auto huurt.

6. Wat met pechhulp?

Tot slot: als je pechverhelping wil voor je huurwagen, moet je daarvoor vaak een extra verzekering afsluiten. Soms ben je daarvoor al (gedeeltelijk) gedekt als je in België over een kredietkaart beschikt. Zo voorzien sommige kredietkaarten een beperkte reisbijstand en pechverhelping. Check dit dus eerst grondig met de uitgever van je kaart.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.