Zeker 9 procent van de Belgen heeft een flitsmelder: wat zijn de regels? “Je kan een boete tot 8.000 euro krijgen

Een apparaatje of app die aangeeft waar de flitspalen staan. Het kan voor de snelheidsduivels onder ons bijzonder handig zijn. “Vooral mannen tussen de 45 en 65 jaar maken er gebruik van”, zo blijkt uit een onderzoek van VIAS. Maar mag je die zomaar gebruiken? Hoeveel kost het? En wat zijn de regels in ieder EU-land?

Minstens 9 procent van de Belgen heeft een zogenaamde radarmelder. Maar wat doet die nu precies? “Een radarmelder is eigenlijk een overkoepelende term. Er bestaan drie verschillende soorten”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS.

Radardetector

Een eerste type is een radardetector. Dat is een apart toestelletje dat je bijvoorbeeld kan bevestigen aan het dashboard. Het spoort de signalen op die een snelheidsradar uitzendt, en meldt ze aan de bestuurder. “Sommige modellen kunnen de werking van een radar zelfs verstoren, waardoor de snelheid van het voertuig niet kan worden gemeten”, zegt Willems.

Radarindicator

Radarindicatoren verzamelen dan weer de locaties van verschillende snelheidscontroles. “Zulke systemen geven enkel de gekende controleplaatsen aan die op een bepaald ogenblik in een database werden opgenomen. Ze houden dus geen rekening met recent geïnstalleerde radars, noch met mobiele politiecontroles. Het gebruik van radarindicators is dus gelijkaardig aan de aankondiging van snelheidscontroles op verkeersborden langs de kant van de weg. Deze radar is vaak geïntegreerd in het ingebouwde gps-toestel in je wagen.”

Waarschuwingssystemen

“Deze radarmelders maken gebruik van data die gebruikers aan elkaar doorgeven. Dat kan over vaste flitslocaties gaan, maar ook over niet-gekende controles.” Ook deze systemen komen weer in verschillende vormen voor. Zo heb je gratis apps zoals Waze en Flitsmeister, en echte toestellen zoals die van Coyote. Voor de kleinste versie van een Coyote-toestel betaal je zo'n 179 euro. Voor de uitgebreide versie is dat 359 euro. “Naast snelheidscontroles bieden de meeste waarschuwingssystemen realtime verkeersinformatie aan, zoals waarschuwingen voor ongevallen en voorwerpen op de weg.”

Legaal in België?

De Belgische wet stelt onder meer dat het verboden is om een toestel mee te hebben dat de vaststelling van overtredingen bemoeilijkt of verhindert. “Bij een radardetector is dit duidelijk het geval. Als de politie je betrapt, wordt het toestel in beslag genomen en vernietigd. Er kan ook een geldboete van 800 tot 8.000 euro of een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden worden opgelegd. Verder kan het rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken gedurende ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.”

Radarindicators en waarschuwingssystemen kunnen radars niet op een actieve manier detecteren of verstoren. Zij zijn dus wel toegestaan volgens de Belgische wet.

Buitenland

En hoe zit het in onze buurlanden? “Nederland volgt dezelfde regels als wij”, zegt Willems. “Radardetectoren zijn dus verboden. Frankrijk is iets strenger. Daar zijn radarmelders verboden als ze de exacte locatie aangeven. Apps mogen enkel gevarenzones aanduiden, in plaats van echte flitspalen. In Duitsland is de wetgeving heel duidelijk. Daar is het gewoon verboden. De boetes variëren van land tot land. In Duitsland gaat het over 75 euro, in Frankrijk lopen ze op tot 1.500 euro.”

In landen zoals Zwitserland, Ierland en Slowakije zijn ze nog strenger. “Daar mag je een radarmelder zelfs niet in je bezit hebben of vervoeren. Het is daarom erg belangrijk dat je daar de flitsapps van je smartphone haalt, of de functie ‘radar melden’ op je gps deactiveert.”

