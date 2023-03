Zeewater als grondstof voor de batterij van je toekomstige elektrische wagen? Britse prof bespreekt nieuwe alternatieven

“Natuurlijk stoot een e-auto niet nul gram CO2 uit”: hoe duurzaam is elektrisch rijden écht? En welke merken zijn het groenst?

Straks rijden we met zijn allen elektrisch. Goed voor het klimaat, tenminste als de stroom zelf voldoende groen is, en de wagens zuinig genoeg. Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn zocht uit hoeveel CO2-uitstoot een elektrisch gereden kilometer vertegenwoordigt. Want klopt het wel dat groen rijden altijd CO2-vriendelijker is? En is ons land een goede leerling? “Eén wagen is met voorsprong de zuinigste én CO2-vriendelijkste, met een equivalent van amper 23 gram per kilometer.”