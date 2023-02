Ze verbruiken meer, zijn minder verkeersveilig, en toch... is meer dan de helft van de nieuwe auto’s een SUV

GETEST. Nieuwe Smart #1 is een stuk groter dan zijn voorgan­gers: wat zijn de plus- en minpunten van deze wagen?

Smart is niet dood, maar keert terug als Smart#1, in een heel andere gedaante én elektrisch. Onze autokenners testten de wagen uit en vonden niéts terug van wat Smart vroeger was. En dat is niet per se positief. “Dat je in nieuwe auto’s almaar vaker goedkoop plastic vindt, weet de trouwe lezer van onze tests. Maar Smart breekt hier trieste records”, zeggen Joost Bolle en Brecht Vanhaelewyn.

