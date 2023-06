Wordt deze nieuwe Chinese speler de grote concurrent voor Tesla? “Op deze 4 vlakken weet de XPeng P7 enorm te overtuigen”

Onze autokenner testte de BYD Atto 3, nu ‘Gezinswa­gen van het jaar’: “Bijna 12.000 euro goedkoper dan een vergelijk­ba­re Mercedes”

Vandaag onthulde VAB de ‘Gezinswagens van het Jaar’. In de categorie elektrische wagens tot 52.000 euro wist de BYD Atto 3 de eerste plaats te veroveren. Onze autospecialist Joost Bolle reed exclusief met de elektrische SUV van het Chinese merk, dat nog voor het einde van het jaar met grote ambitie naar ons land komt. “Alleen al naar de Atto 3 kijken, doet me beseffen dat dit een beangstigende auto is.” Waarom dit géén typisch Chinese wagen is, legt Joost uit in het artikel én in een video.