Welke papieren moet je altijd in de auto hebben? En wat als je ze kwijt bent?

Moest jij ooit met je wagen aan de kant gaan staan en bleken je boorddocumenten onvindbaar? Een vervelende situatie, want die papieren moet je standaard in je handschoenenkastje hebben liggen. Maar wat verstaan we nu juist onder ‘boordpapieren’? En waar kan je bij verlies of diefstal nieuwe aanvragen?

Naast een fluovestje, verbanddoos en brandblusapparaat ben je als autobestuurder ook verplicht om altijd je boordpapieren mee ‘aan boord’ te hebben. Die omvatten zowel je verzekeringsbewijs, het DIV-inschrijvingsbewijs van je wagen, het keuringsbewijs als het gelijkvormigheidsattest aangeleverd door de constructeur van je auto. Deze zaken zijn gelinkt aan je voertuig, al moet je uiteraard ook je identiteitskaart en rijbewijs te allen tijde bij de hand hebben.

Ben je (een van) deze boorddocumenten kwijtgespeeld, moet je zo snel mogelijk naar de politie. Kom met de wagen, zodat het chassisnummer van je voertuig kan gecontroleerd worden. Neem ook de thuisversie van het inschrijvingsbewijs van je wagen mee – dat heb je niet voor niets dubbel ontvangen. Heb je ook dit tweede exemplaar niet meer liggen, dan zal de politie je aanvraag individueel moeten onderzoeken. Met het attest van verlies of diefstal zal je vervolgens 15 dagen kunnen overbruggen waarin je zonder de noodzakelijke vervangdocumenten toch de baan op kan. Opgelet: dit attest wordt énkel in België aanvaard – je autovakantie in het buitenland zal zonder de nodige acties dus volledig op eigen risico plaatsvinden.

Kan je dit attest bij een mogelijke politiecontrole toch niet voorleggen, of is de geldigheidstermijn verstreken, dan zal je in 99 procent van de gevallen eerst een waarschuwing krijgen en je documenten binnen de twee weken op een lokaal politiekantoor moeten komen tonen. Heb je daarentegen pech, dan kan je ook al meteen een boete van 58 euro en 10 euro administratiekosten voorgeschoteld krijgen.

Quote Om een duplicaat van je inschrij­vings­be­wijs bij de DIV te verkrijgen, wat je 26 euro kost, moet je een politieat­test kunnen aanleveren.

Voor ieder document een andere instantie

Sinds de vorige staatshervorming in 2014 is enkel het inschrijvingsbewijs bij de DIV – de dienst Inschrijvingen van Voertuigen – nog federale materie. Om een duplicaat van dit document bij DIV te verkrijgen, wat je 26 euro kost, moet je het eerder vermelde politieattest kunnen voorleggen. Zonder is de kans op fraude immers torenhoog. Je kan hiervoor trouwens ook bij je verzekeraar of makelaar terecht. Dat laatste is wellicht nog het makkelijkste, want ook voor het verlies van je witte of groene verzekeringskaart zal je de verzekeringsmaatschappij moeten contacteren voor een papieren of digitaal alternatief.

Voor het gelijkvormigheids- of conformiteitsattest zijn er twee opties. Is je wagen van Europese makelij, dan kan je voor een duplicaat van dit formulier terecht bij de fabrikant. Met een kostprijs tussen de 100 en 700 euro allesbehalve een goedkope aangelegenheid. Heeft jouw automerk geen hoofdzetel in ons land, dan kan je een garagehouder van de hoofdverdeler contacteren. Voor sommige andere voertuigen – denk maar aan Amerikaanse importmodellen – is er dan weer een procedure vereist via de dienst Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van Vlaanderen. Hiervoor betaal je ongeveer 88 euro.

Voor het keuringsvervangattest dien je tot slot contact op te nemen met het keuringsstation waar je je laatste autokeuring liet uitvoeren. De kostprijs hiervoor? 15,3 euro. Maar geen nood, je hoeft niet opnieuw voor de technische keuring te slagen zolang de geldigheidsduur van je keuringsbewijs nog niet overschreden is.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van DIV of van mobiliteitsorganisatie VAB.

