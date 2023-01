Weekend zonder alcohol achter het stuur start straks

Aandeel Tesla 7 procent bij opening beurs, nadat autobe­drijf van Elon Musk prijzen in China verder verlaagt

Het aandeel van Tesla heeft vrijdag opnieuw terrein verloren. Het zakte bij opening van Wall Street meer dan 7 procent, nadat bekendraakte dat de autobouwer zijn prijzen in China opnieuw heeft verlaagd, voor de tweede keer in slechts tien weken tijd. In China woedt er hevige concurrentie op de markt van elektrische voertuigen.

