Wat tank je best: de goedkope ‘gewone’ diesel of de premium? Onze expert geeft advies

Tank jij soms tot na de klik? Onze expert vertelt waarom je dat beter niet doet

We komen allemaal wel eens in de verleiding om nog even iets meer brandstof in de tank te gooien. Voor een mooi rond bedrag, omdat benzine of diesel die dag net iets goedkoper is of omdat we dan net iets verder kunnen rijden. Maar is het een goed idee om je tank tot het randje te vullen? Kan het bijvoorbeeld je auto beschadigen? Onze mobiliteitsspecialist Brecht Vanhaelewyn geeft advies: “Je riskeert er kosten door.”

19 oktober