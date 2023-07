Wat mogen we van de nieuwe microwagen van Fiat verwachten? “Vanaf 16 jaar mag je al met een Topolino rijden”

Independer Tot 30 euro besparen op pechbij­stand tijdens je reis: dankzij dit handige advies kan het

Ga je de komende weken met de auto op reis? Dan is het niet alleen belangrijk dat je wagen in onberispelijke staat is, maar dat je ook over de nodige pechbijstand beschikt bij onverwachte problemen. Wat voor ééntje moet je kiezen? En is hij soms meteen inbegrepen in je gewone autoverzekering? Independer.be geeft advies.